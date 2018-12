Franse Connectie: Moussa Doumbia bereikt potentieel in Ligue 1

De 24-jarige is klaar om zijn potentieel in Frankrijk te tonen na een moeilijk einde van een veelbelovende periode in Rusland.

Het Ligue 1-seizoen was slechts een paar minuten oud toen Moussa Doumbia zijn stempel drukte op het nieuw gepromoveerde Stade de Reims.

De eerste aankoop van de zomer van de ploeg uit de Champagne-streek was ook de eerste om een grote indruk te maken toen hij een lange diagonale pass oppikte, naar binnen trok vanaf de linkervleugel en een schot afvoerde dat de hoek vond van het net van OGC Nice om zijn ploeg een indrukwekkende 0-1 uitzege te bezorgen.

Sindsdien zijn Reims en Doumbia begonnen om van de Ligue 1 hun thuis te maken. Ze zitten stevig veranderd op het midden van de ranglijst, met 25 punten uit 18 wedstrijden, en op een positie om een gooi te doen naar een plek die recht geeft op Europees voetbal aan het einde van het seizoen als ze hun vorm kunnen behouden.

Hoewel het hun defensieve werk was dat voornamelijk werd geprezen, moeten hun inspanningen aan de andere kant van het veld niet over het hoofd worden gezien en in Doumbia hebben ze een speler die rustig een positieve indruk in Frankrijk maakt.

De 24-jarige heeft al een indrukwekkende ervaring met een carrière die begon in zijn geboorteland Mali bij Real Bamako, voordat hij overstapte naar FK Rostov in Rusland.

"Ik heb er vier geweldige seizoen gehad, maar het kostte me tijd om me aan te passen", gaf hij toe. "Mijn beste seizoen was mijn tweede; ik had tijd nodig om te wennen aan die nieuwe omgeving."

Als een aanvallende middenvelder, over het algemeen ingezet op de flanken, maar veelzijdig genoeg om in het midden te spelen, speelde Doumbia een belangrijke rol toen Roskov in het seizoen 2015/16 als tweede eindigde achter CSKA Moskou en drie doelpunten noteerde toen hij hen hielp aan een Champions League-plek.

Hij kreeg de kans om te schitteren tegen Bayern München, Atlético Madrid en PSV, maar net toen hij klaar leek om zijn plaats in het team te versterken, werd hij getroffen door een tegenslag.

"Na de Champions League werd het gecompliceerder. Ik heb mijn schouder geblesseerd en verloor mijn plek", zei hij.

Na een huurperiode bij Arsenal Tule keerde hij terug naar Rostov, maar werd hij nooit meer een vaste waarde in het team om in de zomer transfervrij te vertrekken. Hij informeerde bij landgenoten Hamari Traoré en Youssouf Koné, beide voormalige spelers van Reims, over zijn toekomstige team.

"Ik wilde weten of de waarden van de club in lijn waren met de mijne en of de structuur goed was", zei hij.

Bovendien gelooft hij dat de stijl van de Franse competitie zijn spel zal laten floreren en hij heeft zich toegewijd aan Reims tot 2022.

"In Rusland verdedigden we veel. Tactisch gezien is het erg goed en is weinig ruimte", zei hij. "Maar de Franse competitie is technisch interessanter en er zijn betere spelers en meer ruimte."

Snel en ondernemend in zijn spel, heeft het hem niet veel tijd gekost om in Frankrijk op te vallen. Inderdaad, zijn succes in de eerste helft van het seizoen is des te opmerkelijker omdat hij acht maanden niet competitief had gespeeld voordat hij bij Reims kwam.

Er zijn echter aspecten van zijn spel waarvan hij weet dat hij moet verbeteren, waar zijn aantal doelpunten iets is dat hij graag wil verhogen in de komende maanden.

Nadat hij scoorde voor Reims tegen Nice, kwam zijn volgende doelpunt pas op 15 december, toen hij in de zesde minuut scoorde in de 2-1 zege op Strasbourg.

Dat doelpunt hielp hem om de eerste plek te behalen in de Ligue 1 Performance Index van afgelopen weekend, wat hem markeerde als de uitblinkende speler van de competitie in die speelronde en het onmiskenbare potentieel dat hij bezit te benadrukken.

Nu verdient hij de speeltijd die hij nodig heeft om te ontwikkelen en verwacht wordt dat de prestaties van de vleugelspeler in de nabij toekomst snel zullen volgen.