Franse Connectie: Manu Garcia & de grootste buitenlandse talenten in de Ligue 1

De Ligue 1 staat bekend als kweekvijver voor jonge talenten en wat opvalt is dat er ook veel spelers van over de grens doorgroeien in Frankrijk.

Aan de kracht van het Franse nationale elftal is te zien dat het met jeugdig talent wel goed zit bij Les Bleus, maar de clubs in de kijken verder dan alleen maar toptalent van eigen bodem. Van alle kanten worden potentiële toppers ingevlogen om hun talent te ontwikkelen in Frankrijk.

Goal heeft de competitie het hele seizoen gevolgd en selecteert aan de hand van statistieken vijf buitenlandse talenten van 21 jaar en jonger die dit seizoen bij de uitblinkers van de competitie horen. Ze zijn in willekeurige volgorde weergegeven.

Gabriel ( )

Centrumverdediger Gabriel is relatief nieuw in de Ligue 1. HIj heeft tot nu toe slechts veertien duels op het hoogste Franse niveau afgewerkt. Twaalf daarvan speelde hij dit seizoen, waarin de 21-jarige Braziliaan laat zien een betrouwbare reserve te zijn in het hart van de Lille-defense. José Fonte en Adama Soumaoro staan voor hem in de pikorde, maar laatstgenoemde ontbrak bij meerdere topwedstrijden door blessures en dan liet Gabriel zien er te staan. Dat is ook de Europese top niet onopgemerkt gebleven, zo onthult Gabriel's zaakwaarnemer Leonardo Cornacini. "Er is veel vraag naar hem."

Manu Garcia ( )

-huurling Manu Garcia kennen we in Nederland nog van zijn periode bij en de jongeling gaf aan het begin van het seizoen aan zijn comfort zone te verlaten door bij Toulouse te tekenen. De LIgue 1 is een veel fysiekere competitie dan de , waar hij met de besten mee kon. De spelverdeler heeft echter progressie gemaakt, maar zijn pech is dat de spitsen veel van zijn ragfijne passjes niet weten te promoveren tot goals. Desondanks volgen diverse Engelse en Spaanse clubs de voortgang van de 21-jarige, die zijn enige goal van het seizoen bewaarde voor de gewonnen finale van de Coupe de France.

Rafael Leao (Lille)

Niemand minder dan José Mourinho sprak vol lof over de kwaliteiten van Lille om jonge spelers verder te helpen. De Portugese oud-trainer van onder meer en zag de sensatie van dit seizoen diverse keren spelen en raakte vooral geboeid door zijn landgenoot Rafael Leao, die als invaller toch al voor acht goals zorgde. Lille haalde hem afgelopen zomer transfervrij op bij en brengt hem voorzichtig. Volgend seizoen zal steraanvaller Nicolas Pépé niet meer van de partij zijn en dan kan Leao nog veel vaker laten zien wat hij in zijn mars heeft. Een debuut in de gaat er dan ongetwijfeld komen voor deze groeibriljant.

Ibrahim Sangaré (Toulouse)

Een van de revelaties van dit seizoen is de Ivoriaan Ibrahim Sangaré, wiens werk bij Toulouse behoorlijk spectaculair oogt. De 21-jarige is de hele wedstrijd druk doende als verdedigende middenvelder en het is voor een groot deel aan zijn enorme werklust te danken dat Toulouse in defensief opzicht goed heeft gepresteerd. Sangaré speelde tot nu toe 26 duels en heeft ook in aanvallend opzicht bijgedragen met enkele assists en een goal. Als hij in oktober niet uit was gegleden in de kleedkamer, had hij zonder de opgelopen voetblessure vermoedelijk alle wedstrijden in de basis gestaan.

Ismaila Sarr ( )

Ismaila Sarr brak twee seizoenen geleden al door bij Metz en leek zelfs naar te kunnen, maar hij koos voor Rennes en daar is hij een van de uitblinkers van dit jaar. In zijn tweede jaar bij Rennes laat de 21-jarige Senegalees zien waarom hij wordt vergeleken met Sadio Mané. Sarr beleeft zijn meest productieve seizoen en staat op zeven competitietreffers, terwijl hij ook indruk maakte in de . De razendsnelle vleugelaanvaller gaat de komende jaren nog veel meer van zich laten horen nu hij steeds doelgerichter en volwassener wordt in zijn spel.