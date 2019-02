Franse Connectie: Maja mikt op de Champions League bij Bordeaux

De Engelse spits heeft net zijn transfer naar de Ligue 1 afgerond en hij hoopt zich er net als Malcom en François Kamano verder te ontwikkelen.

"Waarom zou Josh Maja in vredesnaam tekenen bij Bordeaux?" vroeg voormalig Sunderland-spits kevin Philipps zich hardop af bij Sky Sports 'The Debate'. Drie dagen later werd de twintigjarige Londenaar gepresenteerd als de nieuwste aanwinst in de Ligue 1. Meteen gaf de man van 15 goals in 24 League One-wedstrijden het antwoord.

"Ik denk niet dat een overstap naar de Premier League nu de beste keuze is op dit punt in mijn carrière", legde hij uit. Maja doelt op de moeite die Engelse talenten hebben om in 's lands grootste competitie door te breken. Daarom volgt hij liever het voorbeeld van spelers als Reiss Nelson en Jadon Sancho, die allebei kozen voor een avontuur in het buitenland; de Bundesliga in hun geval.

Celtic, West Ham United en Tottenham Hotspur aasden allemaal op de veelbesproken jongeling, maar hij was direct overtuigd toen een buitenlandse club zich voor hem meldde. Bordeaux betaalt naar verluidt zo'n vier miljoen euro voor zijn diensten en dat bedrag kan via bonussen nog iets oplopen.

"Hier krijg ik de mogelijkheid om veel te spelen. Dat had ik niet gekregen als ik voor een club uit de Premier League zou tekenen. Dan heb ik die garantie niet", aldus Maja. "Misschien dat ik verhuurd zou worden of bij de reserves zou spelen, dus dit was het juiste ding om te doen."

Hij heeft weliswaar nog geen wedstrijd voor zijn nieuwe club gespeeld, maar met zijn volwassenheid en weldoordachte antwoorden maakt hij nu al indruk op de fans.

Zonder twijfel heeft hij hoop om het pad van spelers als Malcom (nu spelend voor Barcelona) en François Kamano (gelinkt aan AS Monaco, Atlético Madrid en AC Milan) te volgen. Bordeaux kan een ideale springplank voor hem zijn om op een rijpere leeftijd alsnog de stap naar een absolute topclub te maken.

Maja zal te horen hebben gekregen dat de club goed is geweest voor zijn voorgangers. Ze kregen alle tijd om zich te settelen, hun spel te verbeteren en uiteindelijk mogen toptalenten ook altijd zonder problemen vertrekken bij Bordeaux, mits daar een goede transfersom tegenover staat.

De Nigeriaans international Samuel Kalu volgt momenteel hetzelfde traject bij de Fransen. Maja, die ook Nigeriaanse wortels heeft, is alleen geen vleugelspeler zoals de drie genoemde namen wel zijn. Hij is een typische centrumspits en moet de concurrentie aangaan met de ervaren Jimmy Briand en de van Atalanta gehuurde Andreas Cornelius.

Met zulke concurrenten zal het niet eenvoudig zijn om een basisplek af te dwingen, maar Bordeaux heeft een plan voor hem uitgestippeld voor de middellange en lange termijn. Bovendien is het ook in het belang van de club om hem te laten groeien door speelminuten in de tweede helft van het seizoen.

Met exact die formule haalde de technische staf ook het maximale uit Malcom voor hij naar Barcelona trok en dat kunstje willen ze maar wat graag herhalen. Zodoende is deze transfer een goed ingecalculeerde gok van beide partijen.

"Ik weet dat de Ligue 1 een zware competitie is, maar als je spits bent, moet je risico's nemen", aldus Maja. "Het is onderdeel van mijn spel om dat te doen en als ik succes heb, zullen mensen inzien dat het de beste keuze voor mij was om voor Bordeaux te kiezen."

Zijn kwaliteiten lijken ook perfect aan te sluiten bij wat de Franse club en wat nodig is om te slagen als nummer 9 in de Ligue 1. "Ik scoor graag en ga er altijd voor als er een kans is om te schieten", vervolgt hij. "Ik denk dat dit mijn grootste kracht is. Volgens mij heb ik een goede balbehandeling, ben ik effectief in mijn acties en ik kan dribbelen."

Bovendien kan hij met zijn nieuwe club mogelijk een langgekoesterde droom in vervulling laten gaan. "Ik wil dolgraag in de Champions League spelen en het zou een droom zijn die uitkomt als ik dat hier kan bereiken", stelt hij glimlachend. "Laten we hopen dat ik die kans krijg."

Het is alweer bijna tien jaar geleden sinds Bordeaux het tot de kwartfinale van het miljardenbal schopte, maar Maja sluit niet uit dat die dagen weer terugkeren in de Franse stad. Momenteel staat de club twaalfde en veel verbetering lijkt dit seizoen niet mogelijk. Gelukkig voor de club lijkt de spits er één met een lange adem...