Franse Connectie: Maak kennis met Walter Benítez, ‘De Muur’ van de Ligue 1

De Argentijnse doelman is de koploper qua statistieken in Europa's vijf grote competities en maakt nogal indruk in Le Championnat.

Het is met enige rechtvaardiging dat OGC Nice-doelman Walter Benítez dit seizoen gestaag bekend is geworden als 'De Muur'.

De Argentijn begon het seizoen als de tweede keuze van Patrick Vieira tussen de palen, maar is nu stevig gevestigd als de nummer 1 na een reeks uitblinkende prestaties die zijn hoogtepunt bereikte in een verbluffende vertoning tijdens de 1-0 overwinning op Olympique Lyonnais van afgelopen zondag.

De club uit de Côte d'Azur liet weinig zien in de wedstrijd. Lyon domineerde en creëerde een hoop kansen die teniet werden gedaan door het heldhaftige verdedigen van Christophe Hérelle en het ongelooflijke keepen van Benítez.

Geen wonder dus dat Vieira na de wedstrijd de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni in de richting van zijn doelman duwde, die op 26-jarige leeftijd nog geen A-interland speelde, nadat hij zijn land wel had vertegenwoordigd voor Onder-20.

"Hij verdient het om door zijn land te worden opgeroepen", verklaarde de voormalige Arsenal-middenvelder nadat Benítez grotendeels verantwoordelijk was voor de overwinning van zijn ploeg, waarbij hij met name Memphis Depay dwarsboomde.

Benítez is terughoudend over zijn kans om naast Lionel Messi & co te staan, zich ervan bewust dat Manchester United's Sergio Romero en UANL's Nahuel Guzmán momenteel de voorkeur krijgen.

"Er zijn twee doelmannen verzekerd van hun plek, dus het zal afhankelijk zijn van de coach", zei hij. "Het is een droom, een persoonlijk doel. Het is iets waarvoor ik werk en ik hoop dat het niet ver weg is. Er zijn journalisten die thuis over mij praten."

Benítez geniet zijn beste seizoen sinds hij in de zomer van 2016 in Frankrijk kwam te spelen. Hij heeft Nice geholpen aan tien 'clean sheets' dit seizoen, wat meer is dan enig ander team in de Ligue 1, met uitzondering van Paris Saint-Germain.

Het was de tweede keer dat Benítez het verschil was tussen de twee ploegen dit seizoen, waar Lyon-trainer Bruno Genesio in augustus treurde: "We kwamen een onoverwinnerlijke doelman tegen."

Inderdaad, dat was de eerste kans van de Argentijn onder de nieuwe trainer en werd alleen ingegeven door een blessure, hoewel Vieira niet denkt dat hij noodzakelijkerwijs een fout had gemaakt door aanvankelijk partij te kiezen voor Yoann Cardinale.

"Toen ik arriveerde, koos ik hem in relatie van wat ik zag en ik relatie tot de filosofie die ik wilde installeren", zei hij. "Dus ik gaf Cardi de kans."

"Het was ingewikkeld en ik veranderde. Maar wat Walter aan het doen is stelt mijn keuze in het geding."

Benítez bevindt zich in een exclusief gezelschap op Europees niveau. In de vijf grote competities van dit seizoen hebben slechts vijf doelmannen meer 'clean sheets' dan de voormalig doelman van Quilmes: Alisson (Liverpool), Samir Handanovic (Internazionale), Ederson (Manchester City, Jan Oblak (Atlético Madrid) en Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Bekijk de statistieken echter beter en zijn cijfers worden nog indrukwekkender.

Van doelmannen die gevraagd zijn om minimaal dertig reddingen te maken gedurende het seizoen tot nu toe, heeft Benítez een reddingspercentage van 81.91 - meer dan elke andere doelman op het hoogste niveau. En met 94 schoten op doel, is hij gedwongen om veel harder te werken dan elke andere in de groep die tien 'clean sheets' verzamelde.

Op persoonlijk niveau was een reeks van meer dan tien uur zonder tegendoelpunt tussen 21 oktober en 16 december een hoogtepunt dat zijn belang heeft onderstreept.

Vieira is zich goed bewust van wat de doelverdediger voor zijn ploeg heeft betekend, die onverwacht strijd om Europees voetbal in wat naar verwachting een overgangsseizoen zou worden.

"Hij is geweldig sinds hij begon te spelen", zei hij. "Hij is een goede doelman en onze rangschikking komt door zijn prestaties, wat hij op dit moment doet."

De afhankelijkheid van Nice van de doelman wordt duidelijker gemaakt door hun offensieve statistieken, die laten zien dat ze gemiddeld minder dan één doelpunt per wedstrijd maken en toch tien wedstrijden hebben gewonnen. Inderdaad, alleen de hekkensluiter Guingamp heeft dit seizoen minder vaak gescoord, wat aangeeft dat ze vertrouwen op een betrouwbare achterhoede.

"We kunnen het ons niet veroorloven om te veel op hem te vertrouwen, maar het is altijd geruststellend als je een keeper in uitstekende conditie hebt", zei middenvelder Pierre Lees-Melou eerder deze maand.

Zonder hun Muur zouden Nice's vooruitzichten heel anders zijn en als hij dit seoort niveau langer kan volhouden, zullen zomerse bewonderaars zeker overvloedig aanwezig zijn.