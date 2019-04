Franse Connectie: José Fonte's sleutelrol om het beste uit de jongelingen van Lille te halen

De veteraan blinkt uit op het veld, maar het is zijn rol buiten het veld geweest die zijn club in de richting van de Champions League heeft geholpen.

Als het de jonge frontlinie van is die dit seizoen tot de verbeelding spreekt, want ze hebben de club de tweede plek in de bezorgd, is de basis voor hun succes gelegd op een 35-jarige veteraan wiens bijdrage rustig maar stevig is geweest.

In aanloop naar de confrontatie van zondag tegen koploper Paris Saint-Germain, zal LOSC leunen op de defensieve talenten van José Fonte om de bezoekende aanval af te stoppen, waarbij de Portugese international niet alleen verantwoordelijk is voor de prima verdediging van de club, maar ook voor het veranderen van de houding in de kleedkamer.

Nog maar een jaar geleden was Lille verwikkeld in een degradatiestrijd, veroorzaakt door chronisch onderpresteren van hun spelers.

Met dat in gedachten wisten ze dat ze in de zomer een verandering moesten doorvoeren.

"De sportief directeur van Lille belde mij en zei: 'Luister, ik heb iemand nodig met jouw profiel, ik heb iemand nodig met ervaring, leiderschapskwaliteiten omdat ik een erg jonge ploeg heb zonder ervaring'", legde Fonte uit in gesprek met The Sun .

"Ik sprak met mijn nationale teamgenoten die op dat moment in Frankrijk speelden, João Moutinho, Anthony Lopez, ik sprak met Éder die hier speelde. Ze zeiden allemaal dat het een geweldige club was, met geweldige faciliteiten."

"Het was logisch, want Lille ligt op een uur rijden van Londen, waar mijn vrouw en kinderen zijn."

Het is een uitstekende zet gebleken voor alle partijen, waarbij Lille nu naar een toekomst kijkt waarbij de betrokken is en niet de Ligue 2.

Fonte heeft zich perfect ingespannen voor een verdediging die slechts 27 doelpunten tegen heeft gekregen in 31 wedstrijden - de op één na sterkste verdediging in de Ligue 1 - en noteerde zijn tweede doelpunt van het seizoen tijdens een 1-1 gelijkspel met afgelopen weekend.

"Ik heb hier veel genoten, ik heb me nog nooit zo zelfverzekerd en ontspannen gevoeld, ik speelde mijn beste voetbal", voegde hij eraan toe.

De EK-winnende verdediger blijft goed presteren op het veld als midden dertiger, maar het is waarschijnlijk dat zijn invloed daar buiten zijn grootste impact op het team was.

Dit respect afdwingen was iets waar hij gedurende zijn carrière naar streeft en is niet onopgemerkt gebleven door hoofdtrainer Christophe Galtier.

"Als je 26 of 27 jaar oud bent en wat ervaring hebt, worden jonge spelers door jou geïnspireerd. Ik vind het leuk om jonge spelers te helpen en ik probeer altijd het goede voorbeeld te geven, een harde werker te zijn. Voor mij is het natuurlijk", legde hij vorige maand uit.

"Het is een eer om mijn best te doen voor de club en mijn teamgenoten te helpen."

Galtier is van mening van een dergelijk rolmodel essentieel was bij een club waar de jonge spelers de neiging hadden om te verslappen.

"Afgezien van een blessure, heeft hij nog nooit een enkele training gemist. Niet één!", zei hij tegen Voix du Nord . "En als hij er geen mist, heeft de achttienjarige jongen er belang bij hetzelde te doen."

"Sommige Fransen van zijn leeftijd zullen binnen op de fiets zitten, de krant lezen of op hun telefoon kijken. Vorig jaar ben ik gek geworden om bepaalde spelers op het trainingsveld te krijgen!"

Fonte's instelling voor de sport blijft intussen hetzelfde en deze mentaliteit heeft alleen maar voordeel opgeleverd voor spelers als Nicolas Pépé, Jonathan Bamba en Rafael Leão, die misschien niet op een vergelijkbare positie spelen, maar profijt hebben getrokken van zijn professionaliteit, zijn advies en zijn vertrouwen, wat gebleken is uit zijn bezoekjes aan de perszaal.

Al in januari sprak hij over de vooruitzichten van Lille om als tweede te eindigen - een positie die aan het begin van het seizoen ondenkbaar was.

"We hebben veel kwaliteiten, maar bovenal hebben we ambitie, een verlangen om te winnen en een zeer goede coach", zei hij optimistisch. "Geloof me, de tweede plaats ligt verankerd in onze hoofden. Ik weet niet of we daar zullen eindigen, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we onszelf de best mogelijke kans geven."

En Lille heeft die kans. Met nog zeven wedstrijden te spelen dit seizoen, hebben ze een voorsprong van vijf punten op het als derde geklasseerde Olympique Lyonnais en een gigantische voorsprong van elf punten op nummer vier ÁS Saint-Étienne.

Een overwinning zondag op Paris Saint-Germain zou niet alleen helpen om de plek in de Champions League voor volgend seizoen te verstevigen, het zou ook een verdere rechtvaardiging zijn voor het aantrekken van Fonte - een van de meest geïnspireerde aankopen van afgelopen zomer in Europa.