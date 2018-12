Franse Connectie: "Hij leeft op een wolk nu" - François Kamano verovert de Ligue 1 in sneltreinvaart

De international van Guinee blijft maar gaan in de Ligue 1, waar hij als één van de grote smaakmakers van 2018 geldt.

De vleugelaanvaller van Bordeaux beleeft in 2018 zijn grote doorbraak. François Kamano scoorde dit kalenderjaar al vijftien goals, waarvan acht in het huidige seizoen. Hij speelde een sleutelrol in het bereiken van de Europa League en doet het misschien nog wel beter dan Malcom, die een transfer naar Barcelona verdiende.

Trainer Gus Poyet gaf de 22-jarige het vertrouwen en zijn bloedvorm houdt nu al tijden aan. Eric Bedouet, woordvoerder van de technische staf, is dan ook vol lof over de consistentie van de jonge aanvaller.

"Hij leeft op een wolk nu", stelde de zegsman in oktober. "We hebben hem vaker dit soort series zien neerzetten, maar nu doet hij het constant. Hij heeft een stap gemaakt in zijn carrière. Het is niet makkelijk om zulke belangrijke wedstrijden te spelen en al helemaal niet als ze achter elkaar komen."

Het geheim van Kamano? Hernieuwd vertrouwen in eigen kunnen en de vastbeslotenheid om te slagen. "Het is tijd om volwassen te worden", zei hij L'Equipe in augustus. Hij legde uit dat hij alleen het beste uit zichzelf kan halen als hij zichzelf niet vastpint op ieder detail. "Als ik iets moet doen, luister ik, maar op sommige momenten ga ik volledig op mijn gevoel af."

"Vorig jaar raakte ik mezelf een beetje kwijt omdat ik verstikt raakte in stalorders. We moeten stoppen met het idee dat voetbal exacte wetenschap is. Op het veld is het ana mij wat er gebeurt. Ik ben degene die speelt en nu durf ik op mijn instinct te vertrouwen", aldus de zelfverzekerde vleugelaanvaller.

Dit seizoen kende hij al vele hoogtepunten, maar misschien wel het beste voorbeeld van zijn grote mogelijkheden gaf hij in Guingamp. Daar scoorde hij een typerende goal. Hij stoomde naar voren bij een snelle uitbraak, sneed vanaf links naar binnen en haalde met zijn sterkere rechtervoet uit nadat hij drie verdedigers in de luren legde. De bal vloog via de onderkant van de lat binnen.

"Hij heeft een patent op dat soort goals", gaf Bedouet na afloop van het duel aan. "Die kwaliteiten heeft hij. Dat weten wij en dat weet hijzelf ook als geen ander. ALs hij zoiets doet, weet hij dat hij de keeper kan verrassen en het zijn altijd bijzondere momenten."

Niet verwonderlijk dat de grote clubs in Europa hem op de radar hebben staan. Hij blinkt al een jaar uit en Atlético Madrid wordt sterk gelinkt aan de aanvaller, die nog betere cijfers kan overleggen dan Malcom, die op zijn beurt voor 41 miljoen euro naar Barcelona trok. De Braziliaan scoorde zeven goals voor de winterstop en Kamano staat nu al op acht, al had Malcom wel vier assists en Kamano nul.

In Frankrijk maakte Kamano een rustige start bij Bastia, waar hij op twintigjarige leeftijd binnen kwam na een transfer van Satellite FC in Guinee. Ook was hij al op stage geeest bij Vilarreal en Rennes, maar Bastia wist hem te overtuigen. In zijn eerst achttien maande maakte hij zeven goals en toen hij eenmaal begon te scoren volgden de vergelijkingen met Thierry Henry.

'Dat is leuk om te horen, want hij was een held voor mij", vertelde Kamano in 2017 aan beIN Sports. "Ik keek altijd naar hem op TV, toen ik nog in Guinee woonde. Met hem vergeleken worden is geweldig, vooral omdat ik nog zo jong ben en nog volop ruimte heb om mezelf te verbeteren."

Zijn voormalige trainer Jocelyn Gourvennec gelooft echter niet dat die vlieger opgaat. "Henry had een andere stijl. François moet het meer van zijn kracht hebben, maar hij passeert wel spelers zoals Henry dat kon."

Met een contract tot de zomer van 2020 staan de nieuwe eigenaren van Bordeaux al snel voor een grote beslissing over één van de grootste talenten binnen de club. Hun intentie is dat hij blijft, maar of dat gaat lukken als er grote aanbiedingen komen is nog maar de vraag.

"Als een speler naar ons komt met een geweldige aanbieding, is dat een mooie mogelijkheid voor hem en voor Bordeaux. Dan zullen we praten", meldt beleidsbepaler Hugo Varela. "Onze intentie is om onze beste spelers te behouden, maar we snappen ook dat we hem niet kunnen houden als hij zelf niet wil blijven. We houden van hem en hij is nog erg jong. We weten wat hij wil."

Kamano weet op zijn beurt echter ook wat hij heeft in Bordeaux, maar wie weet wat hem nog meer wacht als hij zich zo blijft ontwikkelen. Als de Franse club erin slaagt zijn contract te verlengen, kan het zomaar één van de beste keuzes uit de clubgeschiedenis blijken te zijn.