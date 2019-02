Franse Connectie: Golovin eindelijk klaar om zijn waarde te bewijzen bij Monaco

Na een trage start in de Ligue 1 staat de jonge Rus nu klaar om te exploderen op het hoogste niveau van Frankrijk.

Tijdens de zomerse transferperiode leek het erop dat AS Monaco een echte coup had gepleegd door Aleksandr Golovin over te nemen van CSKA Moskou.

De 22-jarige arriveerde in Frankrijk voor een transferbedrag van dertig miljoen euro, waarbij de ploeg uit het prinsdom de concurrentie van onder andere Real Madrid had afgetroefd. Hij had indruk gemaakt met Rusland tijdens het WK en algemeen werd verwacht dat hij een van de sterren van het seizoen zou worden voor de landskampioen van 2016/17.

Inderdaad, hoofdcoach Leonardo Jardim beschreef hem in september als de "belangrijkste aankoop" van de club.

Maar net als Monaco onverwacht wankelde, deed hun grote aankoop dat ook.

Een blessure heeft zijn integratie in de selectie zeker niet bevorderd, waar een enkelprobleem hem tot het einde van september aan de zijlijn hield, toen het vertrouwen in een alarmerend tempo uit het team begon te lekken.

Golovin worstelde zich om zich aan te passen en zijn meest opvallende bijdrage in de eerste helft van het seizoen was een bizarre rode kaart tegen Olympique Lyonnais slechts tien seconden na de rust, wat leidde tot een schorsing van vier wedstrijden.

Maar naarmate de ploeg zich begint te herstellen, lijkt het erop dat de Rus klaar is om de hype die om hem heen was gebouwd tijdens de voorbereiding waar te maken.

Hij maakte twee doelpunten in zijn laatste twee wedstrijden, waar zijn schot tegen Toulouse op zaterdag, waarin hij afrondde na een snelle counter, zijn eerste doelpunt was in de Ligue 1. Het was een doelpunt dat hij vierde met genoegen, alsof een gewicht plotseling van zijn schouders werd getild.

Misschien hebben de winteraanwinsten Cesc Fàbregas en Gelson Martins daarbij ook een bijdrage geleverd, waar de offensieve verantwoordelijkheden nu worden gedeeld onder anderen.

Dmitry Sychev, een voormalig speler van Olympique Marseille, stelt dat de plotselinge opleving van de speler te danken is aan de terugkeer van Jardim, die eerder in oktober door de club werd ontslagen.

"Ik denk dat hij werd beïnvloed door de verandering van coach", vertelde Sychev aan Itar TASS. "Met de nieuwe coach is hij opgeladen. Hij is ook klaar met de aanpassing aan de competitie, hij is hersteld van zijn blessures en is weer in topvorm, waardoor hij zijn spel kan spelen en doelpunten kan maken."

"De Ligue 1 is niet gemakkelijk qua niveau; het is moeilijk om technisch, snel en creatief te zijn zoals Golovin, maar het kan een springplank zijn naar een nog sterker team."

Zijn voormalige coach, Thierry Henry, wist dat er iets niet helemaal klopte met de 25-voudig international en had veel sympathie voor zijn situatie.

"Hij kwam te snel terug na het WK, zonder vakantie te nemen", zei Henry medio januari, een week voordat hij de club verliet. "Daarna speelde hij met een enkelblessure. Hij kon niet eens schieten."

"Ik heb ervaren hoe moeilijk het is om je aan te passen aan een nieuw land, vooral wanneer het team het niet goed doet. Er wordt met de vinger gewezen: 'Grote transfer! Wat is hij aan het doen? Hij scoort niet en geeft geen assists!'"

Golivin, die bijna wekelijks op een andere positie speelde onder Henry, hoopt nu dat hij die dagen achter zich heeft gelaten. Degenen die dicht bij de speler staan, verwachten dat hij in sprongen vooruit gaat, met name als hij de taal beter machtig is.

Franck Passi, de assistent-trainer van Henry, maakte een gewaagde voorsprong terwijl hij getuige was van de trage verbetering van de speler.

"Op de dag dat hij er een scoort, gaat hij een reeks neerzetten", zei de voormalige Marseille-trainer.

Tot nu toe suggereert het bewijs dat Henry's voormalige rechterhand gelijk had. Een schot tegen Guingamp in de Coupe de la Ligue werd afgelopen weekend gevolgd door zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 en hij is nu op acht naar drie-op-een rij wanneer Monaco in het weekend naar Montpellier afreist.

"Als Monaco een aantal wedstrijden wint en in een comfortabelere positie komt, ben ik er zeker van dat hij het team nog meer zal geven", voegde Passi eraan toe.

Nu, onder leiding van Jardim, zal Golovin opnieuw een meer afgebakende positie krijgen in een team dat op het punt staat weer op te staan. En de Rus is eindelijk klaar om de hoofdrol te speler die voor hem is gereserveerd.