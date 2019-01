Franse Connectie: Fabregas als joker in Monaco's degradatiestrijd

Cesc Fabregas gaat zijn oude vriend Thierry Henry helpen in het Stade Louis II en het voelt alsof hij de Fransman nog iets verschuldigd is.

Henry's belangrijkste doel voor de transferperiode was om zo veel mogelijk ervaring binnen te halen om zijn zwalkende selectie te ondersteunen. Tot nu toe had hij al vier keer succes: centrumverdediger Naldo van Schalke, Lille-back Fode Ballo-Touré, voormalig Marseille-middenvelder William Vainqueur en de meest in het oog springende: Cesc Fabregas van Chelsea.

De Spanjaard was overbodig geworden in Londen, maar in Monaco is hij van harte welkom om een leidersrol op zich te nemen. Hij moet de ploeg bij de hand nemen en weg zien te leiden uit de Franse degradatiezone. Zondag liet hij al een glimp van zijn grote klasse zien tegen Marseille (1-1).

De 31-jarige WK-winnaar kreeg een centrale rol op het middenveld en het gerenoveerde elftal van Henry kwam veel beter voor de dag dan voor de winterstap en slaagde er op een haar na in om drie punten mee te nemen uit het Velodrome. "Cesc groeide in de wedstrijd", concludeerde Henry na afloop. "Per minuut drukte hij meer zijn stempel op het duel. ROnay Lopes doet dat ook, ze lopen tussen de linies en verdelen het spel."

Fabregas' vermogen om het tempo van de wedstrijd te bepalen was belangrijk, al zit hij nog niet op dezelfde golflengte als zijn nieuwe ploegmaten. Lopes beschreef het spelen met hem desondanks als een verrukking. Het lijkt daarom slechts een kwestie van tijd voor de Spanjaard weer net zo gaat schitteren als toen hij op zestienjarige leeftijd zijn grote doorbraak beleefde bij Arseanl.

"Fysiek worden we helaas allemaal minder als we ouder worden. Dan verlies je snelheid en iets van je scherpte, maar ik denk dat je techniek je nooit in de steek laat als je daarmee gezegend bent, dus ik hoop dat het me nog heel lang gegeven is", sprak Fabregas na afloop van zijn laatste wedstrijd bij Chelsea, een 2-0 zege op Nottingham Forest in de FA Cup.

David Luiz, een voormalig ploeggenoot op Stamford Bridge en een Ligue 1-veteraan na twee jaar bij Paris Saint-Germain gelooft heilig dat de Spanjaard nog kan schitteren onder Henry. "Hij heeft ervaring en weet hoe het spel werkt", aldus de Braziliaanse verdediger. "Hij heeft de mogelijkheid gehad om bij meerdere clubs te leren en brengt altijd vertrouwen en energie in zijn team. En op het veld toont hij altijd kwaliteit met zich mee te brengen"

In Monaco wordt van Fabregas verwacht dat hij als een baken van licht is voor een elftal wat voor de winterstop geregeld verdwaald leek. De ploeg bungelt op de éénnalaatste plaats en Henry weet natuurlijk precies waar Cesc toe in staat is, daar de twee vier jaar samen speelden bij Arsenal. Ook na het afzwaaien van de Fransman bleven de twee goede vrienden en Henry was in de zomer bijvoorbeeld nog te gast op de bruiloft van Fabregas.

"Ik ken Henry al heel lang, sinds mijn zestiende", aldus Fabregas. "Hij heeft me veel geholpen in mijn carrière. Hij was één van de beste spelers waar ik mee had kunnen spelen als middenvelder. Het was een voorrecht om in een team te zitten met een aanvaller van zulke klasse. Hij staat nu aan het begin van zijn trainerscarrière en ik ben gekomen om hem te helpen, en deze club in het bijzonder."

En zo was de cirkel opeens rond. Henry hielp tiener Cesc in de eerste jaren van zijn loopbaan en nu is het aan de Spanjaard om die gunst terug te betalen. Deze twee vrienden lieten elkaar nooit zitten en gaan daar nu ook niet mee beginnen bij Monaco...