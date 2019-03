Franse Connectie: ‘Er is maar één Marquinhos!’ PSG-troef gedijt in nieuwe rol

De 24-jarige geniet steeds meer van zijn tijdelijke nieuwe positie in het hart van de ploeg van de regerend Ligue 1-kampioen.

De kopzorgen op het middenveld van Paris Saint-Germain dit seizoen hebben trainer Thomas Tuchel gedwongen op zoek te gaan naar een oplossing voor zijn problemen.

Met Adrien Rabiot die uit de gratie is en een gebrek aan andere opties om naast Marco Verratti te spelen na het afscheid van Thiago Motta afgelopen zomer, is het Marquinhos die naar voren is gekomen om solidariteit te bieden in het hart van het veld.

Lang beschouwd als een van de grootste verdedigende talenten in het spel, heeft de 24-jarige gedurende zijn hele loopbaan blijk gegeven van aanpasbaarheid en betrouwbaarheid.

In eerste instantie betekende dit het invullen van de rechtsbackpositie wanneer dat nodig was, hoewel het dit seizoen in toenemende mate betekent dat hij de middenveld-taken vervult voor de ploeg uit de Franse hoofdstad.

Na te hebben geholpen aan een 2-0 overwinning op op Old Trafford toen hij de rol invulde, bevestigde hij dat hij er "meer en meer van geniet".

"Ik probeer mezelf te verbeteren en me te concentreren in het trainen om nieuwe vaardigheden te leren", zei hij.

Hij was duidelijk onzeker als een nummer zes toen hij eerder in het seizoen tegen in de op die positie werd gebruikt, maar hij is gegroeid in die positie en speelde een van zijn betere wedstrijden in het uitschakelen van Paul Pogba op die late winteravond.

Het was een taak die voor hem was ontworpen, een speler die altijd gedijt bij het stoppen van tegenstanders en waarvan bekend is dat hij bijzonder belangrijke tackles of blokkeringen viert alsof hij net een goal heeft gemaakt.

Hij was dan ook geen verrassing dat hij het op zo'n goede manier had voltooid.

"Hij heeft alle kwaliteiten om van een centrale verdediger naar het middenveld te gaan: de techniek om goed te spelen, het vermogen om de acties van de tegenstander te lezen en dit verlangen om te winnen. Het is essentieel om een sterke mentaliteit mee te nemen op dat gebied van het veld", vertelt Christian Karembeu in gesprek met Le Parisien .

Dit complete pakket werd geïllustreerd door de rol die hij speelde bij het doelpunt van Kylian Mbappé, het veroveren van balbezit voordat hij de bal gaf aan de meer creatieve Verratti. Zeven snele passes later had de spits de bal in het net gewerkt.

Natuurlijk is dit een rol die hij nog steeds aan het leren is, waar zijn effectiviteit minder wordt als hem niet wordt gevraagd om zo'n resoluut defensief spel te spelen.

Als zodanig ziet de voormalige PSG-middenvelder Fabrice Abriel hem slechts als een parttime optie op het middenveld van de club.

"Voor gebalanceerde wedstrijden, zoals die in de Champions League of tegen de beste teams in de , zou hij daar ongeloolijk nuttig kunnen zijn", vertelde hij in gesprek met Le Parisien .

"Zijn snelheid en zijn vermogen om duels te winnen is erg nuttig voor PSG. Trouwens, Tuchel heeft geen keus. Leandro Paredes of Julian Draxler zouden Verratti kunnen vervangen. Maar er is al een Verratti. In de PSG-ploeg is er maar één Marquinhos."

Na PSG's Champions League-uitschakeling drie weken later na een teleurstellende 1-3 nederlaag op eigen veld tegen the Red Devils, was het onvermijdelijk dat Marquinhos het voortouw nam in de volgende wedstrijd toen hij de openingstreffer binnenkopte in de 4-0 zege tegen - een wedstrijd die essentieel is voor het moraal van de ploeg.

Zijn karakter en spirit is ongeëvenaard in de selectie van de Parijzenaren.

Vooruitlopend op de ontmoeting van zondag tegen in het Parc des Princes, zal hij opnieuw de rol van leider op het veld op zich willen nemen, waarschijnlijk zelfs vanuit zijn nieuwe rol op het midden van het veld.

PSG zal een tegenstander treffer dat verjongd is na een moeilijke winter, waar Rudi Garcia's spelers zes van hun laatste zeven Ligue 1-wedstrijden hebben gewonnen om hun ambities om mee te draaien in de top opnieuw aan hebben gestoken, voornamelijk geleid door Mario Balotelli.

Met Presnel Kimpembe en Thiago Silva om zich te ontfermen over de Italiaan, zal Marquinhos waarschijnlijk een rol spelen bij het stoppen van de bevoorrading van de voormalige speler van en Liverpool.

Nadat hij de dreiging van Pogba - een van Europa's best in vorm stekende aanvallende spelers - al te hebben onderdrukt, verwacht Tuchel nog een masterclass van zijn onwaarschijnlijke middenveldoplossing.