Franse Connectie: Atal, Leao en de vijf beste nieuwkomers in de Ligue 1

Goal neemt alle buitenlandse aanwinsten van dit seizoen in de Ligue 1 onder de loep en selecteert een top vijf. Wie vielen ons het meeste op?

Het seizoen loopt ten einde in de Franse competitie en diverse sterren van over de grens hebben zich weten te onderscheiden. Van spelers als Neymar, Edinson Cavani en in mindere mate Nicolas Pépé hadden we dit wel verwacht, maar er is ook een groot aantal nieuwe sterren opgestaan.

Sommigen van hen hebben elders al mooie dingen laten zien en anderen beleven dit seizoen hun grote doorbraak. Dit is onze top vijf van beste nieuwelingen in de . De volgorde is willekeurig.

Youcef Atal (Nice)

Het succes van Youcef Atal is in deze rubriek al eerder uitgemeten. De rechtsback staat inmiddels op de volglijst van diverse Europese topclubs en hij heeft zichzelf onlangs nog een goede dienst bewezen door een hattrick te scoren namens Nice. De Algerijns international werd deze zomer aangetrokken en sinds dag een is hij een groot succes in de ploeg van Patrick Vieira, die hem soms zelfs als vleugelaanvaller opstelt.

Juan Bernat ( )

Paris Saint-Germain gaf afgelopen zomer niet al te veel ruchtbaarheid aan de transfer van de Spaanse verdediger, maar hij doet het desalniettemin uitstekend in Parijse dienst. De 26-jarige moest diverse rollen vervullen door alle blessures om hen heen en hij redt zich eigenlijk overal weer. Ook had hij zijn waarde in de , waarin hij scoorde tegen , én .

Jason Denayer (Lyon)

kampte sinds het vertrek van Cris in 2012 met defensieve problemen en Jason Denayer's komst hebben die grotendeels opgelost. De 23-jarige heeft nog altijd verbeterpunten, maar greep wel zijn kans nadat hij op een zijspoor was geraakt bij . Dit seizoen maakte hij in de Ligue 1 indruk met zijn inzicht en snelheid. Ook blonk hij uit in de wedstrijden tegen , terwijl hij ook tegen zijn oude werkgever prima voor de dag kwam.

Rafael Leao ( )

Het was de coup van de zomer dat Lille in staat was om Rafael Leao voor niets op te halen bij . De Portugees wordt alom beschouwd als een toptalent en na een korte gewenningsperiode kreeg ook het publiek van Lille te zien waarom iedereen zo enthousiast over hem praat. De club staat op de drempel van de Champions League en dat is niet in de laatste plaats te danken aan zijn acht goals in 24 wedstrijden. Na de zomer wordt hij ongetwijfeld nog belangrijker voor zijn team, want iedereen verwacht dat hij het vertrek van Nicolas Pépé adequaat op gaat vangen.

Matz Sels ( )

Strasbourg krijgt dit seizoen de nodige lof toegezwaaid en rechtsback Kenny Lala pakt vaak de spotlights, terwijl ook doelman Matz Sels een enorm compliment verdient voor zijn uiterst consistente optredens. Hij maakt het vertrouwen van de club meer dan waar en zijn transfersom van vier miljoen euro blijkt een schijntje te zijn geweest. Zelfs Gianluigi Buffon heeft hem de hemel in geprezen en mede dankzij zijn eigen kunsten mag Strasbourg zich volgend seizoen laten zien in de .