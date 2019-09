Franse bondscoach roept Griezmann op het matje na weer een gemiste strafschop

De aanvaller van Barcelona staat voor een streng gesprek met de bondscoach nadat hij een strafschop miste tegen Andorra.

Didier Deschamps heeft aangegeven dat hij een gesprek wil met Antoine Griezmann, maar benadrukt tegelijkertijd dat hij wel vertrouwen houdt in de aanvaller.

Griezmann miste tijdens de 3-0 zege op Andorra een strafschop nadat het hem zaterdag ook al niet lukte tegen Albania (4-1 winst).

De 28-jarige was vorig jaar nog een stuk doortastender op het gewonnen WK, waarin hij driemaal raak vuurde vanaf de penaltystip.

Deschamps meent te weten waar het aan ligt. "Toen hij echt moest scoren, scoorde hij ze", meldde Deschamps in de afsluitende persconferentie.

"Toen aarzelde hij niet en nu faalt hij twee keer. Ik zal er met hem over praten en als we in oktober weer een strafschop krijgen, zal hij er staan."

Griezmann werd de eerste speler in tien jaar tijd die in dienst van het Franse elftal tweemaal op rij miste, terwijl zijn eerste zeven pogingen allemaal raak waren.

Frankrijk is de topfavoriet in Groep H, waar men met vijftien punten uit zes duels samen met Turkije koploper is. Op 11 oktober volgt een uitwedstrijd tegen IJsland en vier dagen later komt Turkije op bezoek in Frankrijk.

Lees beneden verder

Griezmann keert nu terug naar Camp Nou, waar hij het met opneemt tegen . Met twee goals en een assist staat de deze zomer van overgenomen aanvaller er goed op na drie wedstrijden.