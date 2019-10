Franse bond trekt eigen plan na onenigheid met Bayern München

De blessure van Lucas Hernández blijkt minder ernstig dan Bayern München voor deed komen, zo meldt Sky Deutschland.

De Duitse topclub haalde maandag in een statement uit naar de Franse voetbalbond omdat de linksback tegen de wens van Bayern in werd opgeroepen.

De club hield vol dat de speler te geblesseerd was om in actie te komen en wilde hem in Duitsland laten herstellen. Hernández reisde toch af naar Parijs en na onderzoek is gebleken dat hij 'optimaal herstelt'.

Hernández kwam vorige week dinsdag door een knieblessure niet in actie tegen (2-7) in de en liet noodgedwongen ook het duel van afgelopen zaterdag met TSG (1-2) aan zich voorbij gaan.

De medische staf van de regerend wereldkampioen wilde echter zelf bepalen hoe ernstig de blessure is en liet hem derhalve afreizen naar Parijs. Uit onderzoek is gebleken dat de linksback goed herstelt en hij blijft daarom deze week bij de nationale ploeg.

Dinsdag traint hij met bal en afhankelijk van zijn reactie wordt bepaald om hem al dan niet aanstaande vrijdag bij de wedstrijdselectie te halen voor de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen IJsland.

"Ik ben geïrriteerd door het gedrag van de Franse voetbalbond", reageerde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge maandag nog op de clubwebsite van Bayern.

"Ik wil benadrukken dat Lucas Hernández in de Champions League tegen Tottenham Hotspur niet kon spelen en datzelfde geldt voor de wedstrijd tegen TSG Hoffenheim van afgelopen zaterdag."

"Dat de Franse bondscoach Didier Deschamps vervolgens met een statement kwam dat Lucas zelfs op één been voor Frankrijk uit wilde komen, kwam voor ons als een grote verrassing"

Ook clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt plaatste maandag vraagtekens bij het besluit van de Franse bond om de back naar Parijs af te laten reizen voor onderzoek.

"Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid van Lucas Hernández en ik zeg: hij kan de komende interlands niet in actie komen voor Frankrijk. Een second opinion van hun medische staf slaat helemaal nergens op."