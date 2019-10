Frankrijk spreekt schande van Turks militair saluut en eist sancties

In Frankrijk wordt de roep om een straf voor Turkije steeds groter.

Maandagavond brachten de Turkse internationals opnieuw een militair saluut in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (1-1), om de late gelijkmaker van Kaan Ayhan te vieren.

Vrijdag vierden de Turken op soortgelijke wijze de winnende treffer van Cenk Tosun tegen Albanië (1-0). Het saluut van de Turkse spelers is een referentie naar het militaire ingrijpen van hun land in het conflict met de Koerden in het noorden van Syrië.

"Voor onze natie, vooral voor de degenen die hun leven riskeren voor onze natie", schreef Tosun bij een Instagram-post waarop het saluut van de Turkse voetballers te zien is.

De UEFA had de Turken vrijdag al gewaarschuwd dat politieke statements niet toegestaan zijn, maar het weerhield de spelers er niet van om tegen Frankrijk opnieuw een saluut te brengen.

De Franse minister van Sport, Roxana Maracineanu, pleit voor sancties. "De Franse voetbalbond en de politie hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd soepel te laten verlopen, bedankt daarvoor", aldus Maracineanu.

"Wat de Turkse spelers hebben gedaan, door de wedstrijd te bederven met een militaire groet, staat in schril contrast met sportiviteit. Ik vraag de UEFA om een voorbeeld te stellen."

De Franse televisiezender M6 zorgde er maandagavond voor dat de militaire groet van het Turkse elftal niet in beeld werd gebracht op tv. Dat gebeurde op last van de UEFA, dat de Franse omroep vooraf had gewaarschuwd.

De Europese voetbalbond maakt er een erezaak van om tijdens een voetbalwedstrijd geen 'boodschappen van politieke aard' uit te zenden.