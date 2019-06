Frankrijk en Roemenië verzekeren zich met saai gelijkspel van halve finale

Frankrijk en Roemenië hebben zich met een doelpuntloos remise geplaatst voor de halve finale van het EK Onder-21.

De jeugdinternationals van beide landen konden in een matige wedstrijd met weinig uitgespeelde kansen niet imponeren. In de andere wedstrijd in Groep C deelden Kroatië en Engeland de punten in een doelpuntrijk duel (3-3). Roemenië gaat als groepswinnaar door naar de halve finale, nummer twee Frankrijk plaatst zich als beste runner-up eveneens voor de halve eindstrijd. Italië, dat tweede werd in Groep A, is daardoor uitgeschakeld.



Frankrijk - Roemenië 0-0

Frankrijk wist op voorhand dat het minimaal een punt nodig had om door te gaan, terwijl Roemenië zelfs bij een kleine nederlaag zeker was van de volgende ronde. Na negentien minuten in de wedstrijd ging Alexandru Cicaldau naar het gras na een vermeende duw van Kelvin Amian Adou. Scheidsrechter Georgi Kabakov werd door de VAR naar de zijkant geroepen, maar besloot na het bestuderen van de beelden geen penalty toe te kennen aan Roemenië.



Het duel ging in het vervolg van de eerste helft gelijk op, maar geen van beide ploegen slaagde erin echt gevaarlijk te worden. In de tweede helft kwam de eerste dreiging van Olivier Ntcham, die een dubbele schietkans onbenut liet. Een counter van Roemenië leidde een kans in voor George Puscas, maar de spits werd ternauwernood gestuit door doelman Andrei Radu. Een schot van Fransman

Matteo Guendouzi ging vlak voor tijd net over.



Kroatië - Engeland 3-3

Zowel Kroatië als Engeland was voorafgaand al uitgeschakeld op het EK Onder-21 en er stond voor beide ploegen dus niets meer op het spel. Na tien minuten kwamen de Engelsen op voorsprong via een penalty van Reiss Nelson, die de aanvaller van TSG zelf versierde. Vlak voor rust maakte Kroatië enigszins tegen de verhouding gelijk. Josip Brekalo rondde een individuele actie af met een prachtig schot in de kruising.



In het tweede bedrijf pakten de Engelsen opnieuw de leiding. Een afgeslagen voorzet belandde bij James Maddison, die de bal onberispelijk binnen knalde. Opnieuw konden The White Lions de voorsprong echter niet vasthouden. Nikola Vlasic draaide de bal na een fout in de Engelse opbouw fraai in de hoek. Ook een prachtig afstandsschot van Jonjoe Kenny kon Engeland de winst niet bezorgen, omdat Josip Brekalo vlak voor tijd voor de derde Kroatische gelijkmaker tekende.