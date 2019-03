Frank Rijkaard weet het zeker: "Nee, joh, dat gaat echt niet meer gebeuren"

Frank Rijkaard heeft geen ambities meer in de voetballerij.

De oud-voetballer van onder meer , en het ging na zijn actieve carrière aan de slag als trainer. Rijkaard, die als oefenmeester bijvoorbeeld van 2003 tot 2008 successen boekte bij , heeft geen behoefte om weer het trainersvak in te gaan.

"Ik ben veertien jaar trainer geweest, dat was voor mij wel genoeg", zegt de voormalig -winnaar. "Ik heb successen gehad, teleurstellingen meegemaakt. Ik heb het afgesloten, kan nu heel open en onafhankelijk genieten van de sport. Ik mis de druk totaal niet", laat de 56-jarige Rijkaard gedecideerd weten in een interview met Ajax Life .



Ook een terugkeer bij de Amsterdamse club als trainer, commissaris of directeur ziet hij niet gebeuren. "Nee, joh. Dat gaat echt niet meer gebeuren. Ik ben er nu vier, vijf jaar uit. Het past helemaal bij mijn karakter: als ik eruit ben, ben ik er echt uit", aldus de oud-international, die zich momenteel inzet voor de Cruyff Foundation, opgericht door wijlen Johan Cruijff.



"Ik zie het niet als verplichting, maar wil graag iets betekenen voor Johan en zijn familie. Ik ben altijd een teamspeler geweest, besefte dat ik anderen nodig had om te bereiken wat ik heb bereikt", aldus Rijkaard, die de laatste jaren in verband gebracht werd met verschillende clubs. Onder meer AC Milan, en Ajax passeerden weleens de revue.