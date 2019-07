Frank Lampard: "De toekomst zal uitwijzen of dit een droombaan is"

Frank Lampard is donderdag gepresenteerd bij Chelsea.

De oud-middenvelder, die the Blues dertien seizoenen als speler diende, stond afgelopen seizoen voor de selectie van Derby County, dat een compensatiesom krijgt overgemaakt vanuit Londen. Lampard tekende een driejarig contract op Stamford Bridge en stond donderdag voor de eerste keer de pers te woord als manager van zijn oude liefde.

"Iedereen kent mijn verleden bij deze club", werd de nieuwbakken manager van geciteerd. "Ik weet niet of dit zozeer een droombaan is, ik voel niet de behoefte om er een titel op te plakken. Ik heb uiteraard veel gevoel bij deze club en zal mijn uiterste best doen om succesvol te zijn. De toekomst zal uitwijzen of dit inderdaad een droombaan voor mij is geweest."



Lampard staat naar eigen zeggen voor de grootste uitdaging in zijn nog prille trainersloopbaan, die een jaar geleden begon bij Derby. "Zeker nu mijn carrière als speler achter mij ligt. Daarnaast ga ik graag een uitdaging aan. Toen ik hier als speler begon (in 2001, red.) waren er de nodige twijfels. Die heb ik weten weg te werken. Als manager moet ik weer helemaal opnieuw beginnen.'



Chelsea eindigde afgelopen seizoen als derde in de Premier League en keert dus terug in de . Daarnaast werd de veroverd, waardoor de verwachtingen voor volgend seizoen hooggespannen zijn. Lampard weigert echter om al te grote ambities uit te spreken, al weet hij als geen ander dat de lat hoog ligt in West-Londen. "Willen we elke seizoen in de Champions League spelen? Ja, natuurlijk. Dat moet ieders motivatie zijn. We willen competitief zijn en spelers progressie laten boeken, maar uitspraken over een positie op de ranglijst laat ik liever achterwege."



De opvolger van Maurizio Sarri, die Chelsea verliet voor , kan niet beschikken over Eden Hazard. De Belgische aanvaller werd voor meer dan honderd miljoen euro verkocht aan . "Eden wilde graag aan een nieuw avontuur beginnen. Chelsea en de supporters hebben dat zonder moeite geaccepteerd, waardoor de verstandhouding niet vertroebeld is. Als fan van Chelsea en voormalig ploeggenoot vind ik dat hij deze club ontzettend veel gegeven heeft. We zijn dankbaar dat Eden hier zolang heeft gespeeld."