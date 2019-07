Frank Lampard bereikt akkoord en keert terug bij Chelsea

Frank Lampard heeft een akkoord bereikt over een contract en zal snel worden gepresenteerd als de nieuwe manager van Chelsea.

Lampard kreeg maandag toestemming van zijn werkgever Derby County om met te praten over een overgang. Chelsea koopt de laatste twee jaar van Lampard's contract bij the Rams af voor 4,4 miljoen euro. Hij wordt de vervanger van Maurizio Sarri, die twee weken geleden voor 5,5 miljoen euro naar vertrok.

De voormalig middenvelder keert terug naar de club waar hij dertien jaar speelde. Hij maakte 211 doelpunten in 649 wedstrijden, in wat het meest succesvolle tijdperk in de geschiedenis van de club was. Lampard werd in zijn periode driemaal landskampioen, won de , vier FA Cups, twee League Cups en de . Hij werd in 2005 ook tweede achter Ronaldinho bij de uitreiking van de Ballon d'Or.

Het is duidelijk dat Lampard leden van zijn technische staf bij Derby meeneemt naar Londen. Oud-Chelsea-middenvelder Jody Morris zal naar verwachting zijn assistent-manager worden nadat hij met hem heeft samengewerkt bij de Championship-club.

Verschillende spelers van Chelsea zullen woensdag terugkeren voor een medische test in aanloop naar de voorbereiding en andere spelers, die actief waren op internationale toernooi of wedstrijden met hun land na het afgelopen seizoen, worden op een latere datum verwacht na hun tweeweekse vakantie.

Lampard zal Chelsea leiden tijdens zeven voorbereidingswedstrijden in Dublin, Japan, Duitsland en Oostenrijk voordat het seizoen geopent wordt op 11 augustus tegen op Old Trafford.

De Engelsman kan deze zomer de transfermarkt niet op vanwege een transferverbod van twee transferperiodes opgelegd door de FIFA. De club ontkent echter dat het regels heeft overtreden met het aantrekken van buitenlandse spelers op de achttien jaar.

De verwachting is dat Claude Makélélé terugkeert naar de club om te helpen bij de afdeling die gaat over de huurspelers. De terugkeer van Petr Cech als technical & performance advisor werd er al bekendgemaakt.