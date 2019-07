Frank de Boer ziet keerzijde van 'American Dream': "Dat raakt me best wel"

Frank de Boer is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Atlanta United.

Na een moeizame start lijkt de trainer zijn zaakjes goed op orde te hebben bij de club uit de Major League Soccer. In een interview met De Telegraaf vertelt de ex-trainer van onder meer en dat het voor hem een grote omschakeling was toen hij van Nederland naar Atlanta verhuisde.

"We zijn nu gesetteld, maar het heeft wel even geduurd voordat alles was geregeld", zegt De Boer met een lach. "Ik moest hier godsamme ook opnieuw mijn rijbewijs halen. Dat zijn de regels als je hier komt wonen. Eerst een theorie-examen met veertig vragen en daarna rijden met een examinator naast je. Net als vroeger. Beetje inparkeren, goed op de verkeersborden letten. Tjongejonge. Gelukkig slaagde ik in één keer. Maar daar waren wel twee studiedagen voor nodig..."



Het opnieuw behalen van zijn rijbewijs was niet het enige waar De Boer van opkeek. Hij moest ook wennen aan de hoge fooien die worden verwacht in de Amerikaanse restaurants, de hoge verzekeringstarieven, de lange afstanden en de vele zwervers op straat. "Als je ziet hoeveel dakloze mensen hier in Amerika rondlopen, dat is echt bizar. Dat raakt me best wel", aldus De Boer. "Een groot deel van het leven draait hier om presteren en geld verdienen. Als je niet kunt meekomen, dan heb je vaak een probleem. Enerzijds zie je de American Dream, anderzijds compleet het tegenovergestelde. Kei- en keihard. Dan besef je weer hoe relatief goed we het in Nederland hebben."



De Boer doet met mee om de bovenste plaatsen en hoopt de komende jaren zo goed mogelijk te presteren in de . Zijn ervaringen in Nederland, Italië en Engeland ( ) komen nu goed van pas. "Ik weet zeker dat het bij een club als Inter was gaan lopen als ze wat geduldiger waren geweest. Iets in mij baalt er nog steeds van dat ik daar niet heb kunnen laten zien wat ik daadwerkelijk kan. Het voelt alsof er iets van je wordt afgepakt. Ik wil dolgraag nog een keer bewijzen dat ik ook succesvol kan zijn in een Europese topcompetitie", aldus De Boer, die een terugkeer naar Europa voor zich uit schuift. "De komende jaren zitten we hier uitstekend bij Atlanta United. We kunnen hier fantastisch werken en ik ben dolblij dat ik voor deze club heb gekozen."