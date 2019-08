Frank de Boer - Van gevallen trainer naar titelkandidaat in MLS

Het begin was zeer moeizaam, maar inmiddels heeft Frank de Boer zijn eerste prijzen in de VS binnen. De komende weken gaat hij zelfs voor de titel.

"Dit kon je echt geen voetbal meer noemen." Het is eind maart en heeft net op een kletsnat veld de uitwedstrijd bij Columbus Crew verloren. Trainer Frank de Boer staat met een doorweekt en ietwat vermagerd gezicht de pers te woord. De slechte resultaten lijken bij de coach zijn tol te eisen.

Het nieuwe seizoen is inmiddels vier speeldagen onderweg en titelverdediger Atlanta bungelt met slechts twee punten onderaan de ranglijst van de Eastern Conference.

Niet alleen in Nederland, maar ook bij De Boer zelf zullen de gedachten in die weken zijn teruggegaan naar zijn eerste twee buitenlandse avonturen. Na vier landstitels op rij met gaat het bij en vervolgens al snel mis en de 49-jarige coach wordt door José Mourinho zelfs de slechtste manager uit de Premier League-geschiedenis genoemd.

In de Verenigde Staten, waar De Boer zijn trainerscarrière weer op de rit hoopt te krijgen, lijkt het opnieuw helemaal mis te gaan. Maar nu, vijf maanden na die nederlaag in de regen van Ohio, ziet de situatie er heel anders uit.

"De Boer nam het stokje over van een hele succesvolle coach, Tata Martino", zegt Seth Vertelney, die voor Goal USA het Amerikaanse voetbal op de voet volgt. Martino, inmiddels bondscoach van Mexico, leidde Atlanta United vorig jaar naar de -titel. "Vervolgens moest De Boer zien te dealen met het verlies van Miguel Almirón, één van de twee beste spelers, die naar ging. Josef Martínez werd als vervanger gehaald, maar die is niet zo effectief als Almirón en hij botste ook een aantal keren met De Boer."

The Five Stripes verzamelen maar vijf punten in de eerste zes competitieduels, maar daarna worden de resultaten beter. "De Boer heeft de formatie behoorlijk omgegooid ten opzichte van het vorige seizoen", legt Vertelney uit. "In plaats van hoog druk blijven zetten ging de ploeg meer op balbezit spelen, in een 3-5-2-systeem. Het duurde even voordat de spelers daar echt aan gewend waren. Ze speelden te langzaam en saai voetbal, na een seizoen waarin het tempo hoog lag en het spel juist leuk was om naar te kijken."

Inmiddels heeft de spelersgroep zich goed aangepast aan de gewenste speelwijze van De Boer. "Hoewel hij soms nog zijn tactiek of formatie wijzigt met het oog op de tegenstander, blijft Atlanta de laatste weken vasthouden aan de 3-5-2 en hun kwaliteiten komen steeds meer naar boven", aldus Vertelney. "Er wordt ook een betere balans gevonden tussen aanvallen en verdedigen en ze nemen wat meer risico's dan aan het begin van het seizoen."

De laatste zeven MLS-wedstrijden leveren liefst achttien punten op en door die uitstekende reeks staat Atlanta United momenteel bovenaan. "De realiteit is ook wel dat Atlanta simpelweg meer talent in de selectie heeft dan de meeste MLS-teams en zeker die in de Eastern Conference. Het zat er wel in dat de kwaliteiten vroeg of laat weer zichtbaar zouden worden."

"Ik vind dat Los Angeles FC de enige andere ploeg is die evenveel talent heeft en in de breedte net zo sterk is." En laat The Black and Gold, met grote voorsprong koploper in de Western Conference, nou de enige club zijn die het elftal van De Boer in de laatste zeven speelronden weet te verslaan (4-3).

Los van die comeback in de MLS heeft De Boer inmiddels ook zijn eerste tastbare prijzen te pakken. Twee weken terug wordt tegen Club América de Campeones Cup gepakt, in een duel tussen de kampioenen van de VS en Mexico. En deze week is Atlanta met 2-1 te sterk voor Minnesota United. De voormalige recordinternational van Oranje mag daardoor de US Open Cup op zijn palmares zetten.

Lees beneden verder

Het vizier kan nu dus volledig op de absolute hoofdprijs: de tweede landstitel in de pas vijfjarige geschiedenis van de club. Dit weekend volgt een thuiswedstrijd tegen Philadelphia Union, dat evenveel punten heeft, maar wel een wedstrijd meer speelde. "Dat kan een mooi duel worden. Philadelphia overtreft dit jaar de verwachtingen, mede door de prestaties van Kacper Przybylko. Vanuit het niets is hij nu ineens clubtopscorer van The Union met twaalf goals."

Als Atlanta United de koppositie kan vasthouden in de laatste zeven duels van de reguliere competitie, mag het in de play-offs een ronde overslaan om vervolgens in de halve finales aan te treden tegen de nummer vier of vijf van de ranglijst. Vertelney: "Veel neutrale fans zullen hopen op een finale tussen Los Angeles FC en Atlanta. Dat zou de best mogelijke finale zijn."