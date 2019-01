Frank de Boer slaat terug: "Hier zitten geen lijken in de kast"

Frank de Boer werd maandag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Atlanta United. De Nederlandse coach erkende uit te zijn op eerherstel.

De Boer, die twee mislukte avonturen bij Crystal Palace en Internazionale achter de rug heeft, stond de Amerikaanse pers samen met technisch directeur Carlos Bocanegra te woord. "Of ik het als een kans op revanche zie? Natuurlijk. Je moet van je eigen fouten leren, maar ook van de omstandigheden", liet de voormalig keuzeheer desgevraagd weten. De Boer benadrukte dat het voor hem lastig werken was bij Inter en Crystal Palace. "De structuur van die clubs was niet zo goed als bij Atlanta. Bij Inter en Palace was er geen cohesie tussen de verschillende afdelingen."



"Hier, bij Atlanta, zitten er geen lijken in de kast, zoals we in Nederland zeggen. Ik kan me hier focussen op het eerste elftal", vervolgde hij. "De acht maanden bij Inter en Crystal Palace kostten me meer energie dan mijn vijfenhalf jaar bij Ajax. Ik kreeg er zelfs grijze haren van. Het was een goede leerervaring, maar ik kijk ernaar uit om me weer te focussen op waar ik echt goed in ben: de voetbalkant."



De Boer is bij Atlanta United de opvolger van Gerardo Martino, die de Five Stripes het afgelopen seizoen naar het kampioenschap in de Major League Soccer loodste. De 48-jarige Nederlander hoopt dit seizoen met Atlanta United hoge ogen te kunnen gooien in de CONCACAF Champions League. "We willen de Champions League winnen, maar dat zal lastig zijn, want normaal heersen de Mexicaanse clubs. Maar hopelijk gaat het ons lukken."



De Boer werd op fraaie wijze voorgesteld door Bocanegra. "We hebben een geweldige nieuwe manager. Hij is precies waar we naar op zoek waren. Met zijn mentaliteit, filosofie, speelstijl en oog voor detail wisten we direct zeker dat hij onze man was. We kijken er erg naar uit dat hij onze club gaat leiden", zo zei de Amerikaanse beleidsbepaler.