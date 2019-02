Frank de Boer kijkt ogen uit: "Het mooiste stadion dat ik ooit heb gezien"

Frank de Boer werd in december benoemd tot de nieuwe trainer van de Amerikaanse club Atlanta United.

De 48-jarige coach tekende een meerjarig contract bij de kampioen van de Major League Soccer, waar hij als opvolger van Gerardo Tata Martino hoopt zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. Na zijn verblijf bij Ajax groeide zijn dienstverband bij zowel Internazionale als Crystal Palace uit tot een teleurstelling.

De Boer vindt Atlanta United en de Amerikaanse competitie absoluut geen stap terug. Hij gelooft dat hij zich weer in de kijker van de Europese clubs kan spelen. "Mensen denken vaak dat het voetbal in Amerika minder is, maar hier blijkt uit niets dat dat zo is. Ik ben beland bij een echte voetbalclub", vertelt De Boer in gesprek met de NOS . "Ik weet het zeker: als ik hier iets goeds neerzet, kom ik vanzelf weer in de picture bij clubs in Europa."



De Boer ziet zijn baan in de Verenigde Staten vooral als een uitdaging. "Hoe je dit gaat beleven, dat maakt je als mens veel completer, denk ik. Dat merkte ik al toen ik als speler naar Qatar en Turkije ging. Het is een verrijking voor ons allemaal." Het gaat uiteraard allemaal om prestaties. Hij wil, of beter gezegd moet, de club naar de tweede landstitel op rij leiden. "Wij zijn hunted , de ploeg waarop wordt gejaagd. En we willen de CONCACAF Champions League winnen."



De Boer is te spreken over de selectie 'van een vrij hoog niveau'. "We zijn nu bijna drie weken bezig en het heeft me best verrast. De discipline, hoe snel ze dingen oppakken: het ziet er hartstikke goed uit. Ik ben echt heel positief." Ook de faciliteiten, zoals het imposante Mercedes-Benz Stadium, maken indruk. "Het mooiste stadion dat ik ooit heb gezien. En ik heb heel veel stadions gezien."