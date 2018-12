Frank de Boer: "Hij deed vaak alsof hij beter was dan de anderen"

Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Riechedly Bazoer werden een paar jaar geleden een grote toekomst voorspeld.

De voormalig spelers van Ajax hebben hun belofte echter niet helemaal waargemaakt, constateert ook Frank de Boer. De voormalig trainer van Ajax, die het trio liet debuteren bij de Amsterdammers, genoot van het talent van het drietal.

"Iedereen die bij Ajax trainde, kan beamen: van één-tegen-één tegen Kenny werd je niet blij. In het debuutseizoen is hij volgens mij niet één keer uitgespeeld door een tegenstander", laat de huidige trainer van Atlanta United weten in gesprek met Voetbal International over de verdediger van Olympique Lyon. De Boer noemt Riedewald een 'natuurtalent'.



"Hij kan verschrikkelijk goed voetballen, is snel en wendbaar. Alleen op mentaal gebied is hij misschien ietsje minder", stelt De Boer over de stopper van Crystal Palace. "Als hij in zijn comfort zone zat, was het een genot om naar te kijken. Maar hij kan aan zichzelf gaan twijfelen, dat heeft hij te snel. Iets wat helemaal niet nodig is gezien zijn kwaliteiten."



De Boer kon ook genieten van de 'slimme' Bazoer. "Fysiek is hij heel sterk en hij maakt vaak de juiste keuzes onder druk", aldus de trainer over de middenvelder van FC Porto. "Hij deed vaak alsof hij beter was dan de anderen. Ik heb het gevoel dat hij nooit op zijn tenen heeft gelopen. Als je de top wil bereiken, moet je vallen. Je moet er keihard voor werken."