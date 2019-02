Frank de Boer heeft broer van Pogba formeel binnen: "Een flinke portie ervaring"

Atlanta United heeft de komst van Florentin Pogba afgerond. De oudere broer van wereldkampioen Paul Pogba trainde al enige tijd mee bij Atlanta.

De Major League Soccer-club van trainer Frank de Boer maakt bekend dat de 28-jarige verdediger is aangetrokken als discovery signing, in afwachting van een internationaal transfercertificaat. "Florentin is een fysiek sterke centrumverdediger die ook de kwaliteit heeft om tot een voetballende oplossing te komen", omschrijft vice-voorzitter én technisch directeur Carlos Bocanegra de aanwinst van de kampioen van de Verenigde Staten.

"Hij brengt ook een flinke portie ervaring met zich mee, als vertegenwoordiger van zijn club en land in diverse internationale toernooien. We verwachten dat hij de concurrentie met de rest van de verdedigers aangaat", aldus de beleidsbepaler, die moet zorgen dat De Boer een selectie krijgt om wederom voor de landstitel te strijden.



Pogba zag het levenslicht in Guinee en groeide op in Frankrijk, het land waar hij in 2010 zijn professionele loopbaan bij Sedan startte. De verdediger brak halverwege 2010/11 door in de eerste selectie en na 45 duels in twee seizoenen maakte hij formeel de overstap naar Saint-Étienne, al maakte hij nog een derde seizoen op huurbasis vol bij Sedan.



Pogba kwam tot 99 officiële duels voor Saint-Étienne, inclusief 25 optredens in de Europa League. Hij werd dertien maanden geleden naar Gençlerbirligi getransfereerd, maar dat was geen onverdeeld succes. Na het aflopen van zijn contract, aan het einde van afgelopen seizoen, zat hij zonder club. Zijn tweelingbroer Mathias speelde in het verleden voor Sparta Rotterdam en staat tegenwoordig op de loonlijst van Tours.