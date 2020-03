Frank de Boer greep door 'bepaalde geldkwestie' mis in Eredivisie

Urby Emanuelson ligt nog tot aankomende zomer vast bij FC Utrecht, maar de middenvelder had de Domstad onlangs al kunnen verlaten.

Frank de Boer wilde de routinier namelijk graag oppikken bij , zo onthult hij zondagochtend bij Goedemorgen op FOX Sports. The Five Stripes slaagden er uiteindelijk echter niet in om de deal rond te krijgen.

"Uiteindelijk was het ook een bepaalde geldkwestie natuurlijk. Niet dat Urby heel veel vroeg, maar je hebt hier met salary caps te maken. Daar ben je aan gebonden en dan betekent dat je afwegingen moet maken", blikt De Boer terug.

"Je hebt drie designated players, die kunnen meer verdienen dan de normale spelers in je selectie. Maar die hebben we al. Het is vaak passen en meten en hij paste net niet in het financiële plaatje. Ik denk dat wij hem hartstikke goed hadden kunnen gebruiken."

Emanuelson verlaat na dit seizoen normaal gesproken transfervrij. Het is echter niet zeker dat Atlanta zich dan opnieuw bij de zeventienvoudig international van het zal melden.

"Wij hebben wel wat andere aankopen gedaan op zijn positie en die waren natuurlijk een stuk goedkoper. Qua kwaliteit denk ik dat Urby meer had kunnen brengen, maar het zij zo."

"We hebben nog genoeg kwaliteit in ons team om dat op te kunnen vangen. Nogmaals, ik weet hoe Urby is als persoon en hij had hier geweldig gepast", sluit De Boer af.