'Frank de Boer gaat aanwinst voor neus Real en Barça wegkapen'

Frank de Boer arriveerde woensdag op het vliegveld van Atlanta en zijn nieuwe club is al druk bezig om versterkingen vast te leggen.

De oefenmeester werd vorige maand aangesteld bij Atlanta United, de kampioen van de Amerikaanse Major League Soccer, en begint volgens zijn zaakwaarnemer Guido Albers vol vertrouwen aan zijn nieuwe baan. Atlanta is een 'perfecte match' voor De Boer, zo stelt Albers in De Volkskrant.

Volgens de belangenbehartiger is Atlanta 'veel kansrijker' voor De Boer dan zijn mislukte avonturen bij Internazionale en Crystal Palace. "Hier kan hij echt zijn stempel drukken. Hij heeft niet voor niets voor vier jaar getekend", stipt Albers aan. Hoewel het nieuwe MLS-seizoen pas in maart begint, is De Boer nu al actief op de transfermarkt. Eind vorige maand werd linksbuiten Break Shea transfervrij overgenomen van Vancouver Whitecaps en volgens Albers zal Gonzalo Nicolás Martínez spoedig volgen, voor ruim vijftien miljoen euro.



De 25-jarige aanvallende middenvelder, die moet overkomen van de kersverse Copa Libertadores-winnaar River Plate, werd op 31 december nog verkozen tot Zuid-Amerikaans Speler van het Jaar. Voetballers als Neymar, Ronaldinho en Carlos Tévez gingen hem voor. De spelmaker werd aan meerdere clubs gelinkt, maar zijn keuze lijkt op Atlanta United te vallen. "Daar ­zaten ook Barcelona en Real Madrid achteraan. Maar hij en zijn adviseurs zien de potentie van de MLS", aldus Albers.



Ook Earnest Stewart, technisch ­directeur van de Amerikaanse voetbalbond en voorheen werkzaam bij NAC Breda en AZ, snapt de keuze van De Boer. "Atlanta United wil doorstroming vanuit de jeugd en dominant, aanvallend voetbal spelen. Past Frank perfect bij", legt hij uit. Hij merkt op dat Atlanta in tegenstelling tot andere MLS-clubs graag investeert in relatief onbekende spelers. "De Venezolaanse spits Josef Martínez is topscorer en verkozen tot meest waardevolle speler. Hij kostte Atlanta slechts acht miljoen euro en is nu een veelvoud daarvan waard."