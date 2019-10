Frank de Boer baalt stevig en wil in gesprek met Amerikaanse bond

Atlanta United moet het in de play-offs van de Major League Soccer tegen New England Revolution doen zonder Miles Robinson.

Daar baalt trainer Frank de Boer behoorlijk van. De verdediger liep in de afgelopen interlandperiode een hamstringblessure op. De Boer baalt van de Amerikaanse bond, want hij had nog gewaarschuwd om voorzichtig om te springen met Robinson.

De -verdediger kwam niet in actie namens de Verenigde Staten tegen Cuba, maar raakte een dag later geblesseerd toen de technische staf hem oefeningen liet doen. "In mijn ogen heeft hij te veel gedaan na die interland. Misschien heeft hij het bij ons opgelopen. Maar we hadden nog zo gezegd zorg goed voor hem , en dat hebben ze niet gedaan", wordt De Boer geciteerd door Voetbal International .

De trainer wil graag in gesprek met de Amerikaanse bond om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich opnieuw voordoet. "Dit is de cruciale fase van het hele jaar, we hebben gevochten om hier te komen", vervolgt hij zijn beklag. "Ik heb niet meer de keuze hem op te stellen. Dat is zwaar voor mij, en helemaal voor Miles. Hij keek er echt naar uit."

Het is onduidelijk hoe lang Robinson precies aan de kant staat. Mogelijk moet hij de volledige play-offs, die voor Atlanta zaterdag beginnen, laten schieten.

"Je wil op het hoogste niveau presteren, met de druk en de spanning. Dat is hem nu onthouden. We zullen een goed gesprek moeten hebben, als volwassenen. Dat als we dit zeggen, dat de bond dat ook respecteert. We zeggen het niet voor niets, besluit De Boer.