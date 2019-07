'Franck Ribéry krijgt er een optie bij en kan in Bundesliga blijven'

Franck Ribéry blijft mogelijk in de Bundesliga actief.

De 36-jarige buitenspeler heeft na zijn vertrek bij nog altijd geen nieuwe club gevonden, maar daar komt mogelijk op korte termijn verandering in. Volgens BILD heeft serieuze interesse. Ribéry kan bij de nummer zeven van het vorige -seizoen voor een jaar tekenen.

Net als Arjen Robben trok ook Ribéry de deur in de Allianz Arena na het vorige seizoen achter zich dicht. Waar Robben stopt met voetballen, wil Ribéry nog wel even door. Hij werd de afgelopen maanden gelinkt aan diverse clubs binnen en buiten Europa, maar mogelijk blijft hij dus gewoon in Duitsland voetballen.

Eintracht Frankfurt heeft al contact gelegd met de vertegenwoordigers van Ribéry en duidelijk hebben gemaakt dat de Fransman een zogenoemd prestatiecontract kan tekenen.

Eintracht Frankfurt is op zoek naar een aanvallende versterking. Met Luka Jovic en Sébastien Haller zijn twee belangrijke spelers vertrokken. Jovic is voor zestig miljoen euro verkocht aan , terwijl Haller voor vijftig miljoen euro de overstap naar heeft gemaakt.

Ante Rebic, een andere belangrijke kracht van Frankfurt, gaat mogelijk ook nog vertrekken. Ribéry hakt snel een knoop door over zijn sportieve toekomst, zo laat hij weten: "Ik heb veel aanbiedingen en heb nog altijd veel zin om te voetballen. Ik blijf spelen en maak snel een beslissing."