France Football: PSG ziet in Engeland 'perfecte opvolger' van Neymar

Paris Saint-Germain denkt serieus na over de komst van Sadio Mané.

Neymar wordt iedere transferperiode gelinkt aan een uitgaande transfer bij les Parisiens en mogelijk vertrekt de Braziliaan volgend jaar zomer daadwerkelijk uit Parijs. Mocht Neymar verlaten, dan wil de Franse grootmacht aankloppen bij , zo claimt France Football.

Neymar wordt iedere transferperiode gelinkt aan een terugkeer naar Spanje, waar en de clubs zouden zijn die de aanvaller wel zouden willen inlijven. Afgelopen zomer hoopte de Zuid-Amerikaan naar verluidt op een overstap, maar ging een transfer niet door.

Door de tumultueuze zomer zou een breuk in de toekomst nog altijd een serieuze mogelijkheid zijn.

De leiding van PSG is al aan het nadenken wie Neymar moet opvolgen in het Parc des Princes. Volgens France Football heeft het bestuur van PSG besloten voor Mané te gaan bij een vertrek van Neymar. Volgens het Franse weekblad is de landskampioen erg gecharmeerd van de aanvaller, die nog tot medio 2023 vastligt bij Liverpool.

PSG is fan van de intensiteit waarmee Mané speelt. Dat de Senegalees ook in defensief opzicht zijn steentje bijdraagt, zou voor zijn komst spreken. Zijn mentaliteit zou als voorbeeld dienen voor de rest van de selectie van PSG.

Volgens bronnen binnen de grootmacht uit Parijs is Mané 'de perfecte kandidaat' om Neymar te vervangen, zo klinkt het.