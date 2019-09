France Football onder de indruk: "Een nachtmerrie, hij was niet te stoppen"

Nicolás Tagliafico was dinsdagavond zonder twijfel een van de uitblinkers bij Ajax in het Champions League-duel met Lille OSC.

De Argentijnse linkervleugelverdediger speelde een dijk van een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA en droeg met een doelpunt en een assist bij aan de 3-0 zege van de Amsterdammers. Het optreden van Tagliafico werd door Voetbalzone beloond met een 9,5 als rapportcijfer en ook in de Franse media wordt de back bewierookt

France Football, Foot Mercato en Maxifoot kiezen alle voor Tagliafico als man van de wedstrijd. "De offensieve Ajacied was een nachtmerrie voor de verdediging van . Hij was simpelweg niet te stoppen", verzucht France Football.

Het medium deelt als rapportcijfer een acht uit aan Tagliafico en onderbouwt zijn beoordeling met enkele fraaie wedstrijdstatistieken van de Argentijn: zeven onderscheppingen, een doelpunt en een assist.

"Zijn doelpunt, de 3-0, maakte de kleine Argentijn (1 meter 72) met een harde kopstoot uit een hoekschop van Hakim Ziyech." Tagliafico is de enige Ajacied aan wie het bekende magazine een acht uitdeelt: André Onana, Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Ziyech en David Neres krijgen allen een zeven.

Foot Mercato heeft eveneens een acht over voor het puike optreden van Tagliafico. "Hij was zonder enige twijfel de beste man van het veld. Hij oogde angstig nadat hij in de openingsfase aan het shirt van zijn tegenstander hing, maar hij leverde na ruim een kwartier de assist op de 1-0 van Quincy Promes."

"In vrijwel alle persoonlijke duels met Renato Sanches kwam hij als winnaar uit de bus. Met een overtuigende kopbal besliste hij vervolgens de wedstrijd", schrijft de scribent. Martínez krijgt ook als rapportcijfer een acht, maar hij moet landgenoot Tagliafico toch voorrang verlenen wat betreft de man of the match-award.

Tot slot heeft Tagliafico ook op Maxifoot de meeste indruk gemaakt: de linksback van kan opnieuw een acht bijschrijven. "De linkerkant van Ajax werd net als vorig seizoen uitstekend bestreken!"

"Tagliafico was defensief onberispelijk tegenover een teleurstellende Renato Sanches en scherp in de laatste fase, met uiteraard zijn beslissende voorzet op Quincy Promes. De kers op de taart was voor de Argentijn zijn doelpunt in de tweede helft", zo klinkt het.