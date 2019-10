France Football doet grote voorspelling over 'grootste symbool' Frenkie de Jong

France Football maakte maandagavond de dertig kanshebbers op de Ballon d'Or 2019 bekend.

Het gerenommeerde Franse sportblad nomineerde met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vijf Nederlandse voetballers voor de prestigieuze prijs en licht een dag later toe waar het vijftal zijn uitverkiezing aan te danken heeft. Ook de nominatie van Dusan Tadic komt aan bod.

Voor de Nederlanders is het de eerste keer in hun carrière dat zij tot de dertig kanshebbers behoren. Hetzelfde geldt voor Trent Alexander-Arnold ( ), Bernardo Silva ( ), João Félix ( ), Kalidou Koulibaly ( ), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Heung-Min Son ( ), Raheem Sterling (Manchester City), Marc-André ter Stegen ( ) én Tadic ( ). De overige zestien kanshebbers werden al eens eerder genomineerd.

De Jong wordt door France Football bestempeld als 'wellicht het grootste symbool van het Ajax van 2019'. De Amsterdammers wonnen vorig seizoen nationaal de dubbel en verrasten internationaal vriend en vijand, door in de halve finales te halen. "De Jong was de grote draaischijf en regulator van het Ajax dat in de Champions League de wereld betoverde. Hij belooft in de toekomst tal van keren op de lijst van kanshebbers voor de Ballon d'Or te prijken", zo voorspelt de scribent over De Jong, die afgelopen zomer voor minimaal 75 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Barcelona.

Voor ongeveer hetzelfde bedrag verkaste De Jongs voormalig ploeggenoot De Ligt van Ajax naar . France Football merkt op dat de twintigjarige centrumverdediger dit kalenderjaar al tot 'grote hoogtes' reikte. "En gezien zijn enorme potentieel, lijkt het daar niet bij te blijven voor hem", denkt man. Een andere belangrijke pijler van het Ajax van vorig seizoen was Van de Beek. France Football rechtvaardigt zijn nominatie door te wijzen op de doelpunten die hij vorig seizoen maakte in de knock-outfase van de Champions League, tegen Juventus en Tottenham Hotspur. "Hij is continu in beweging en beschikt over technische finesse", zo wordt de stijl van de middenvelder omschreven.

Dat van Dijk op de dertigkoppige lijst voor de Ballon d'Or prijkt, mag amper een verrassing heten. De aanvoerder van het won vorig seizoen de Champions League met Liverpool en werd vervolgens ook nog eens uitgeroepen tot de beste verdediger van de afgelopen voetbaljaargang in het miljardenbal. “Hij beleefde het beste jaar uit zijn carrière. Hij is de grote baas bij Liverpool en behoort tot de beste verdedigers ter wereld." Wijnaldum, Van Dijks ploeggenoot bij zowel Liverpool als Oranje, heeft zijn nominatie deels te danken aan zijn bijdrage vorig seizoen in de halve finales van de Champions League, tegen Barcelona. De middenvelder moest in dat duel genoegen nemen met een invalbeurt, maar wist daarin wél twee doelpunten te maken en gidste Liverpool zo naar een 4-0 zege én de finale van de Champions League. Die werd uiteindelijk gewonnen ten koste van Tottenham Hotspur (0-2).

France Football heeft tot slot aandacht voor Tadic. Het blad benadrukt dat 'geen enkele speler wordt genomineerd voor de Ballon d'Or vanwege één wedstrijd'. "Maar op 5 maart 2019 betrad hij een nieuwe dimensie", schrijft de scribent, refererend aan de legendarische Champions League-wedstrijd van Ajax tegen , in het Santiago Bernabéu. De Amsterdammers legden de Koninklijke met 1-4 over de knie en bereikten zo de kwartfinales van de Champions League. Tadic was met onder meer een doelpunt en twee assists de absolute uitblinker die avond en kreeg toen al het unieke rapportcijfer tien, van zowel France Football als L’Équipe. Tadic wordt beschreven als een 'doelpuntenmachine' en mag op dertigjarige leeftijd dus nog hopen op de grootste individuele voetbalprijs ter wereld.