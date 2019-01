Fran Sol verlaat Willem II voor vijfjarig contract in Oekraïne

Fran Sol verruilt Willem II voor Dynamo Kiev, zo maakt de club uit Oekraïne via de officiële kanalen bekend.

De 26-jarige spits ondertekent in Kiev een vijfjarig contract, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt. Maandagavond leek de deal nog af te ketsen, maar dinsdag bereikten beide clubs alsnog over de transfersom, waarna donderdagavond de transfer werd afgerond. Willem II houdt volgens het Brabants Dagblad een bedrag van 3,5 miljoen euro, exclusief variabelen, over aan de spits.

Willem II nam Sol in 2016 over van Villarreal. In 88 wedstrijden voor de Tilburgers kwam de spits tot 47 doelpunten en 6 assists. Dit seizoen bezette de Spanjaard met dertien treffers de tweede plaats op de topscorerslijst, achter Luuk de Jong. Het contract van Sol bij Willem II liep af, al hadden de Tricolores een optie om de aflopende verbintenis nog met één seizoen te verlengen. Sol zet zijn loopbaan nu dus voort in Oekraïne. De spits gaat bij Dynamo Kiev ruim acht keer zoveel verdienen dan bij Willem II: waar zijn jaarsalaris in Tilburg 120.000 euro betrof, gaat hij in het oosten van Europa één miljoen euro verdienen.



Dynamo Kiev is na achttien wedstrijden de nummer twee van de Oekraïense competitie, met een achterstand van zeven punten op koploper Shakhtar Donetsk. Eerder werd Sol in verband gebracht met een overstap naar Leeds United, maar de topclub uit Oekraïne is de enige die zich concreet bij Willem II gemeld heeft. Sol zal in zijn geboorteland aansluiten bij de selectie van Dynamo Kiev, dat momenteel op trainingskamp is in Marbella. Sol gaat bij zijn nieuwe club spelen met rugnummer negen.



Daar worden oefenduels afgewerkt tegen achtereenvolgens VfL Bochum (19 januari), FCSB (23 januari) en Sparta Praag (26 januari). Het eerste officiële duel van Dynamo Kiev staat op 14 februari op het programma, als Olympiacos de tegenstander is in de tweede ronde van de Europa League. Eind februari wordt de competitie in Oekraïne hervat, met een thuiswedstrijd tegen Zorya Luhansk. Sol speelde eerder in het shirt van Villarreal, Real Oviedo, CD Lugo, Real Madrid en Rayo Vallecano.