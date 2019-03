Fran Sol mist topwedstrijden tegen Chelsea: "Het slechtste scenario"

Fran Sol komt voorlopig niet in actie voor Dynamo Kiev. De van Willem II overgekomen spits moet geopereerd worden aan zijn schouder, meldt hij zelf.

Sol staat naar verwachting twee maanden aan de kant. Daardoor mist hij onder meer de dubbele confrontatie met Chelsea in de achtste finales van de Europa League. In januari maakte de Spanjaard voor 3,5 miljoen euro de overstap van Willem II naar Dynamo Kiev. Hij ging uitstekend van start in Oekraïne: in zijn tweede officiële wedstrijd, tegen Olympiacos in de zestiende finales van de Europa League, bezorgde hij zijn ploeg een 1-0 zege. In zijn eerste competitieduel, thuis tegen Zorya Luhansk (5-0), kwam hij ook tot scoren.

Zaterdag viel Sol echter geblesseerd uit in de uitwedstrijd tegen Desna Chernihiv (1-2 zege). "Het slechtst denkbare scenario is uitgekomen. Ik moet een schouderoperatie ondergaan", zo laat Sol weten via Instagram. "Ik kan niet verdrietiger zijn dan ik nu ben. Ik maakte al schitterende dingen mee bij Dynamo Kiev, maar het is wat het is. Het is nu belangrijk om vooruit te kijken." Sol mist niet alleen de duels met Chelsea, die voor komende donderdag en donderdag 14 maart op het programma staan, maar ook de kwartfinale van de Oekraïense beker tegen Shakhtar Donetsk op 3 april.



De 26-jarige Sol kwam in de eerste seizoenshelft tot dertien doelpunten in zeventien wedstrijden voor Willem II. Hij verdiende daarmee een transfer naar de Oekraïense grootmacht, die in de eigen competitie op de tweede plaats staat. De achterstand op koploper Shakhtar bedraagt zeven punten, met nog twee duels te gaan in het reguliere seizoen. Daarna worden het kampioenschap en de Europese tickets verdeeld in de play-offs.