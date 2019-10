Fraaie transfer lonkt voor volledig opgebloeide Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat gaat mogelijk promotie maken binnen de Serie A.

De 23-jarige middenvelder is bezig aan een sterk seizoen in dienst van Hellas Verona en heeft zich inmiddels serieus in de kijker gespeeld bij , zo weet het Algemeen Dagblad donderdagavond te melden.

Amrabat wordt dit seizoen door Hellas Verona gehuurd van en maakt een prima seizoen door met de Italiaanse promovendus. Hellas Verona staat na acht speelrondes verdienstelijk tiende in de en de ex-speler van en behoort tot een van de dragende krachten bij i Gialloblù.

Amrabat kwam tot dusver in de competitie elke wedstrijd in actie, waarvan zes keer als basisspeler. Hij wist nog geen doelpunt te maken of assist te leveren, maar is desondanks een gewaardeerde kracht in het elftal van trainer Ivan Juric. Het Algemeen Dagblad verzekert dat Amrabat 'in de nadrukkelijke belangstelling staat van meerdere Italiaanse clubs en dat Fiorentina de interesse inmiddels zelfs al concreet heeft gemaakt'.

Fiorentina staat momenteel achtste in de Serie A, na drie achtereenvolgende competitiezeges.

Het is naar verluidt niet ondenkbaar dat la Viola Amrabat al in de winterstop naar Florence wil halen. De Marokkaans international heeft nog een contract tot medio 2022 bij Club Brugge, dat vorig jaar tweeënhalf miljoen euro betaalde aan Feyenoord voor de diensten van Amrabat.