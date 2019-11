FOX Sports roept Marco van Basten op het matje: "Een serieuze misstap"

Marco van Basten moet maandag op gesprek komen bij FOX Sports naar aanleiding van zijn Sieg Heil-uitspraak van zaterdag tijdens de live-uitzending.

Een woordvoerder laat aan De Telegraaf weten dat intern wordt besproken wat men met de situatie aan moet. Van Basten bood zijn excuses al aan, maar lijkt te moeten vrezen voor consequenties.

Na het interview tussen Hans Kraay jr. en -trainer Frank Wormuth zei Van Basten ‘Sieg Heil’, waar hij even later zijn excuses voor aanbood.

“Er komt heel veel op ons en op Marco af. Dat is ook begrijpelijk. We gaan met elkaar in gesprek, zowel intern als met Marco”, aldus Maarten van Rooijen namens Fox Networks tegenover de krant.

Of ontslag een optie is die bij de televisiezender wordt overwogen, laat Van Rooijen in het midden. Via presentator Milan van Dongen bood FOX Sports zondag bij het programma Goedemorgen nogmaals zijn excuses aan.

“De opmerking was uitermate ongepast”, aldus Van Rooijen. “Dezelfde avond nog heeft Marco van Basten contact opgenomen met Wormuth om uitleg te geven en zijn excuses te maken. Die werden ook aanvaard. Het was een domme actie en een serieuze misstap.”

Wormuth bevestigde zondag dat Van Basten contact met hem heeft opgenomen. "Hij belde me midden in de nacht op en zei dat het een slechte grap was", verklaart Wormuth in gesprek met TC/Tubantia.

"Hij had het gezegd omdat het Duits van Hans Kraay jr. zo slecht is en dat het niet om mij ging. Prima, ik heb in het Nederlands geantwoord dat ik me niet aangesproken voel."

Wormuth is dan ook niet boos op Van Basten. "Het is oke voor mij, ik zie geen enkele connectie tussen zijn woorden en mezelf."