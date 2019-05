FOX Sports Mexico betrapt Vennegoor of Hesselink in Polen

PSV kijkt mogelijk wederom in de Mexicaanse competitie naar eventuele versterkingen.

Hoofdscout Jan Vennegoor of Hesselink werd afgelopen donderdag op het WK Onder-20 in Polen door FOX Sports Mexico gespot bij een wedstrijd tussen Mexico en de generatiegenoten van Italië, zo blijkt uit foto's die journalist Carlos Rodrigo Hernández publiceerde op Twitter . Volgens Marca Claro keek de oud-aanvaller met speciale interesse naar José Juan Macías, een negentienjarige aanvaller van Club Léon FC.



Jan Vennegoor of Hesselink director de visorias del de Holanda presente en el partido de México vs Italia, el directivo hace anotaciones sobre @JJMacias9 @CentralFOXMX pic.twitter.com/XiekQ8z782 — Carlos Rodrigo Hernández (@crh_oficial) May 23, 2019

Macías wordt tot het einde van 2019 gehuurd van Deportivo Guadalajara en Club Léon FC is zo tevreden over zijn prestaties dat de koopoptie in de huurovereenkomst reeds is bedongen. De jeugdinternational kwam tot dusver tot acht doelpunten in veertien competitiewedstrijden en is mede hierdoor uitgegroeid tot een vaste waarde in Mexico Onder-20, dat op het jeugdtoernooi niet was opgewassen tegen Italië en Japan. Door die nederlagen is plaatsing voor de volgende ronde niet langer mogelijk.PSV heeft de afgelopen jaren goede ervaringen met spelers uit Mexico. Momenteel staan Hirving Lozano onder Erick Gutiérrez onder contract in Eindhoven. Lozano is door zijn goede prestaties opgemerkt door Paris Saint-Germain, al is er nog geen officieel bod neergelegd in het Philips Stadion. In het recente verleden wist Andrés Guardado tweemaal de landstitel te veroveren met PSV, terwijl ook spelers als Héctor Moreno, Francisco 'Maza' Rodriguez en Carlos Salcido het shirt van de club droegen.