FOX Sports houdt Marco van Basten van tv wegens 'Sieg Heil'

Marco van Basten zal de komende week niet op tv te zien zijn als gevolg van zijn opmerking van afgelopen weekend.

Ttijdens een interview in het Duits van Hans Kraay jr. met -trainer Frank Wormuth riep Van Basten in de studio duidelijk hoorbaar 'Sieg Heil', een leus die in het verleden werd gebezigd in nazi-Duitsland.

FOX Sports laat maandagmiddag in een verklaring weten aankomende week af te zien van de diensten van Van Basten. "Marco van Basten heeft afgelopen zaterdag een fout gemaakt in het programma De Eretribune. Met een verkeerde grap op een verkeerd moment schoot hij deze avond mis", valt in de verklaring te lezen.

Lees beneden verder

"Wat er is gebeurd was dom en ongepast en FOX Sports neemt afstand van hetgeen zaterdagavond in de uitzending door Marco van Basten is gezegd. Van Basten heeft niemand opzettelijk willen kwetsen, heeft zijn excuses gemaakt en accepteert de consequenties."

"FOX Sports staat achter de samenwerking met Marco van Basten en verwelkomt hem volgende week zaterdag 7 december weer terug aan tafel van De Eretribune", laat men verder weten.

De gage die Van Basten normaal gesproken aankomende week had ontvangen, wordt door FOX aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) geschonken, zo voegt de zender toe. Het geld zal worden ingezet 'ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog'.