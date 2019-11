FOX Sports: Geen Memphis Depay en Stefan de Vrij tegen Noord-Ierland

Memphis Depay en Stefan de Vrij zijn niet fit genoeg voor de interland tussen Noord-Ierland en Oranje van zaterdagavond.

Volgens journalist Pascal Kamperman van FOX Sports ontbreekt het tweetal in de wedstrijdselectie van Ronald Koeman. De grieperige Georginio Wijnaldum, wiens inzetbaarheid twijfelachtig was, behoort wel tot de 23-koppige selectie.

Depay arriveerde met een bovenbeenblessure in Zeist en Koeman liet vrijdag op de persconferentie weten nog te twijfelen over zijn aanvaller. Hij zou zaterdagochtend pas een beslissing nemen over Depay en Wijnaldum, zo gaf hij aan.

Opvallend was dat de rest van de selectie volgens Koeman fit was. Nu blijkt De Vrij echter niet inzetbaar in Belfast. Vrijdag sprak de verdediger na de training nog wel even apart met Koeman. Mogelijk ging het toen over zijn fysieke ongemakken.

De verdediger van zou vermoedelijk geen basisplaats hebben tegen Noord-Ierland, daar Koeman de afgelopen interlands steevast de voorkeur geeft aan Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk.

Het is nog onduidelijk wie Depay zal vervangen in de punt van de aanval. Myron Boadu werd voor het eerst bij de spelersgroep gehaald en mag dromen van zijn debuut.

Met Wout Weghorst, Ryan Babel en Luuk de Jong beschikt Koeman echter over voldoende andere opties. Het duel met Noord-Ierland begint om 20.45 uur.

Als Oranje minstens een punt pakt, is kwalificatie voor het EK een feit. Bij winst blijft de ploeg op koers voor groepswinst.