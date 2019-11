Fouten en verkeerde mindset bij Oranje Onder-17: "Daar heb ik spijt van"

Peter van der Veen baalt nog altijd dat Oranje Onder-17 niet in de finale van het WK staat.

De talenten van Nederland bogen in de halve eindstrijd het hoofd voor de leeftijdsgenoten van Mexico, tot teleurstelling van Van der Veen. De bondscoach hoopt dat zijn pupillen zondagavond tegen Frankrijk in de troostfinale nog een bronzen medaille weten te pakken.

Van der Veen zou het WK van Oranje in één woord omschrijven als 'verbazingwekkend'. "Wij hadden nooit verwacht de eerste twee wedstrijden, tegen Japan en Senegal, te verliezen. Al proefde je wel wat gemakzucht in de voorbereiding, tijdens de oefenwedstrijd tegen België. We doen het wel even , dat gevoel proefde je. Dat kan niet op een WK", zegt de trainer tegenover de NOS .

Van der Veen filosofeert dat misschien onervarenheid en jeugdigheid ervoor zorgden dat deze mindset meeging naar Brazilië. "Die jeugdigheid is er grotendeels uitgegaan tijdens dit toernooi. De spelers zijn volwassener geworden. Ook dat is soms verbazingwekkend, hoe snel dat gaat. Ontzettend mooi om te zien." De coach erkent dat hij ook fouten heeft gemaakt.

"Ik heb een keer de opstelling naar buiten gebracht en dat ging ten koste van een speler. Dat is mijn fout geweest en daar heb ik spijt van, dat mag je best opschrijven. "

"Ja, daar lag ik wel wakker van. Ik heb m'n excuses aan de speler aangeboden. Na de wedstrijd tegen de Verenigde Staten (4-0 winst voor Oranje, red.) gaf hij mij een boks. Dan weet je dat het weer goed is."