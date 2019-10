Fotograaf woedend op Mario Balotelli na wisselbeurt: "Wat bezielt je?"

Mario Balotelli heeft zich de woede op de hals gehaald van een professionele sportfotograaf in Italië.

Tijdens de wedstrijd tussen Genoa en Brescia (3-1) van zaterdagavond zou de spits van de bezoekers de camera van fotograaf Massimo Lovati hebben gesloopt. Balotelli werd achttien minuten voor tijd naar de kant gehaald en zou toen tegen de onbemande camera hebben getrapt.

Op Instagram spreekt Lovati zijn woede uit over het incident. Hij legt uit dat zijn camera naast het veld was opgesteld op een statief. Hij bestuurde de camera van afstand.

Lees beneden verder

"Toen meneer Balotelli naar de kant werd gehaald, gebruikte hij de camera als een voetbal en trapte hij 'm tegen de reclameborden aan. Een ballenjongen zag het gebeuren kwam meteen naar me toe om te vertellen wat er was gebeurd", schrijft Lovati op zijn account. "De camera en de lens waren zichtbaar beschadigd en de camera werkt niet meer."

"Wat bezielt je om je frustraties te botvieren op de apparatuur van iemand anders?", voegt hij daaraan toe. De fotograaf schrijft dat, hoewel hij 'geen woorden' heeft voor het gedrag van Balotelli, hij directeur Edoardo Piovani van Brescia heeft verteld over het incident. Lovati gaat de kosten verhalen op de club, zo verzekert hij. "Je moet heel voorzichtig omgaan met zulke apparatuur en er zeker niet tegenaan trappen. Ik ben er woedend over. Je moet respect tonen voor iemands werk en iemands eigendommen."

Balotelli speelt sinds dit seizoen voor Brescia. Hij moest de eerste vier competitiewedstrijden laten gaan vanwege een schorsing die hij overhield aan zijn dienstverband bij in Frankrijk, voor een onbesuisde tackle op Daniel Congré van . De schorsing was ook geldig in Italië. Super Mario kwam in actie in alle vier de competitieduels sinds zijn rentree en maakte op 29 september tegen (2-1 nederlaag) zijn enige doelpunt voor zijn nieuwe club.