Foto op Instagram verraadt gesprekken tussen Nikola Iliev en Ajax

Ajax onderhandelt over de komst van de vijftienjarige Nikola Iliev, zo stelt de Bulgaarse journalist Metodi Shumanov dit weekend via Twitter.

De jeugdige aanvallende middenvelder van Botev Plovdiv was vorige week in Amsterdam, samen met zijn zaakwaarnemer en met directeur Asen Karaslavov van de Bulgaarse club. Van een akkoord is nog geen sprake.

Iliev plaatste vorige week een foto van zichzelf op Instagram vanuit Amsterdam. Die foto volgde na een vriendschappelijke wedstrijd tussen Botev Plovdiv en derdedivisionist Maritsa Plovdiv (6-0 zege). Bij die wedstrijd waren scouts van aanwezig om de piepjonge Iliev in actie te zien. Eerder dit seizoen zou hij bovendien zijn gadegeslagen door scouts van en .

Lees beneden verder

Zaterdag was Iliev nog trefzeker in een oefenwedstrijd tegen het Russische FC Chayka Peschanokopskoye (3-0), tijdens het winterse trainingskamp in Turkije. Het talent heeft één wedstrijd op zijn cv op het hoogste niveau van Bulgarije.

Hij deed op 29 september 33 minuten mee in het verloren competitieduel met Slavia Sofia (0-1). Bovendien zat Iliev dit seizoen tweemaal op de bank bij Botev Plovdiv.

Mocht de jongeling overstappen naar Ajax, dan is met die transfer volgens journalist Shumanov een bedrag van 600.000 euro gemoeid. Een eventuele transfer zou bovendien niet in januari, maar pas in de zomer plaatsvinden. Iliev, die als vijftienjarige veelal uitkomt voor Botev Plovdiv Onder-19, maakt het seizoen af in Bulgarije.