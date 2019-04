'Fortuna Sittard wéér in financieel zwaar weer na uitblijven transfer'

Fortuna Sittard verkeert opnieuw in financieel zwaar weer, zo verzekert een lokaal nieuwsbedrijf.

Volgens 1Limburg is een aantal sponsoren bijgesprongen om de club uit de te helpen. De huidige financiële situatie van Fortuna zou naar verluidt niet zo penibel zijn als in 2012 of 2013. De voetballers krijgen nog wel hun salarissen uitbetaald.

Fortuna zou naar verluidt in januari op een uitgaande transfer hebben gerekend. Geen enkele club meldde zich echter, waardoor de club dus ook geen geld op de rekening kon bijschrijven. Het is echter niet zo dat de club op het randje van de afgrond balanceert. "Maar er moet wel iets gebeuren", zegt een anonieme geldschieter.



stond destijds drie keer op het punt om het faillissement aan te vragen. Door de verkoop van het stadion werd Fortuna in één klap verlost van een schuldenlast van dertien miljoen euro en werd in totaal elf miljoen euro kwijtgescholden door schuldeisers. De rest van de miljoenenschuld bestond uit achterstallige huur voor het stadion.



Fortuna staat momenteel veertiende in de Eredivisie met 30 punten na 29 speeldagen. De voorsprong op de rode streep bedraagt op dit moment vier punten. Het team van trainersduo René Eijer en Kevin Hofland krijgt komend weekeinde belangrijk bezoek van streekgenoot , dat slechts drie punten meer verzamelde.