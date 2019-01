Fortuna Sittard versterkt zich met 'Kroatische Pirlo': "Een buitenkansje"

Fortuna Sittard kan de rest van het seizoen over Andrija Balic beschikken, zo melden de Limburgers donderdag via de officiële kanalen.

De 21-jarige Kroaat, die in het verleden in zijn thuisland werd vergeleken met Andrea Pirlo, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Italiaanse Udinese.

Technisch manager Sjoerd Ars is zeer positief over de deal: "Dit zijn de buitenkansjes waarnaar je als club op zoek bent. Als die voorbijkomen, dan moet je ze grijpen. Andrija is zo’n speler. Hij is een van de grotere talenten in Kroatië en kan op meerdere plekken op het middenveld uit de voeten. Andrija kan voor ons absoluut van meerwaarde zijn!", reageert hij.



Balic verloor onlangs na een blessure zijn basisplaats en verwacht dat hij in de Eredivisie beter uit de voeten zal kunnen dan in de Serie A: "In Italië gaat het voornamelijk om verdedigen. De aanvallende speelstijl van Fortuna ligt mij als speler veel beter. Ik heb ze gisteren nog zien spelen tegen Feyenoord en ik was wederom aangenaam verrast door de speelstijl. Ik ben jong en wil veel wedstrijden spelen. Op die manier kan ik de club helpen, maar kan de club ook mij helpen."



Balic ruilde Hajduk Split in 2016 in voor Udinese en kwam tot nu toe 33 keer in actie namens de Italianen. In de eerste helft van dit seizoen kwam de middenvelder op huurbasis uit voor de Portugese tweedeklasser Leixões SC. Balic is na doelman Azbe Jub de tweede winterversterking voor Fortuna.