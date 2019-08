'Fortuna Sittard praat met Juventus over komst van voormalig PSV-talent'

Leandro Fernandes ruilde PSV anderhalf jaar geleden in voor Juventus en kwam zodoende nooit tot een optreden in de Eredivisie.

Hier zou op korte termijn echter verandering in komen, aangezien naar verluidt momenteel bezig is met de komst van de negentienjarige middenvelder.

Het Eindhovens Dagblad meldt woensdagochtend dat de Limburgers met Fernandes in gesprek zijn over een tijdelijk dienstverband.

Lees beneden verder

De jongeling schippert in Turijn momenteel tussen de Primavera (de Onder-19) en de Onder-23 van la Vecchia Signora en heeft vooralsnog geen uitzicht op speeltijd in de hoofdmacht.

Een tijdelijk dienstverband in Sittard zou daarom uitkomst kunnen bieden voor Fernandes, die voor zijn periode bij ook zes jaar deel uitmaakte van de jeugd van .

Na zijn overstap naar de Eindhovenaren in 2013 genoot hij daar de rest van zijn opleiding. Naast 34 optredens namens PSV Onder-19 kwam hij ook eenmaal in actie voor Jong PSV in de .