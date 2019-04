Fortuna Sittard licht optie in aflopende verbintenis van Franse pechvogel

Fortuna Sittard heeft de optie in het aflopende contract van Djibril Dianessy gelicht, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De 23-jarige vleugelaanvaller liep eind vorig seizoen een zware knieblessure op, waardoor hij dit jaar nog geen minuut in actie kwam voor de Limburgers. Fortuna wil Dianessy graag helpen met de laatste fase van zijn herstel.

"Hij kreeg eind vorig seizoen te maken met een zeer zware knieblessure en is nu weer op de weg terug. We willen hem daarin helpen en een kans geven zich volledig te richten op zijn herstel om er zo voor te zorgen dat hij nog sterker terug kom"”, laat Sjoerd Ars, technisch manager in Sittard, weten op de website van Fortuna. Dianessy werd door de Limburgers in de zomer van 2016 overgenomen van .



Met elf doelpunten en negen assists speelde Dianessy vorig seizoen een belangrijke rol in de promotie van Fortuna naar de , al raakte hij eind maart geblesseerd. De Franse vleugelaanvaller speelde tot dusver 66 wedstrijden namens Fortuna, waarin hij goed was voor 20 treffers en 11 assists. Voor Aykut Ozer, Jorrit Smeets, Finn Stokkers, Calvin Mac-Intosch, Gavin Vlijter, Lars Hutten, Kai Heerings en Marco Ospitalieri heeft Fortuna niet direct goed nieuws.



De acht spelers zijn allemaal in het bezit van een aflopende verbintenis en hebben te horen gekregen dat hun contract formeel is opgezegd. "De formele aanzegging betekent niet dat we geen toekomst meer zien in deze spelers", aldus Ars. "Deze opzeggingen zijn een jaarlijks terugkerende formaliteit. In de komende maand gaan we met elk van deze spelers in gesprek over hun toekomst. Met een aantal van hen wordt zelfs al gesproken over een langer verblijf."