Fortuna Sittard huurt aanvaller van 1,5 miljoen euro van Torino

Vitalie Damascan is komend seizoen te bewonderen in de Eredivisie.

laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten de twintigjarige aanvaller uit Moldavië voor één voetbaljaargang te huren van het Italiaanse . Fortuna heeft in de huurovereenkomst tevens een optie tot koop bedongen.

Torino nam Damascan anderhalf jaar geleden voor anderhalf miljoen euro over van Sheriff Tiraspol, waarna hij direct weer een halfjaar werd verhuurd aan die club. Hij sloot zich aan het begin van het vorige seizoen aan bij Torino, maar kwam uiteindelijk tot slechts één optreden in de hoofdmacht van de club uit Turijn. Afgelopen april deed hij als invaller drie minuten mee in de competitiewedstrijd tegen Cagliari, waarin hij overigens niet wist te scoren. In totaal zat Damascan het afgelopen -seizoen 26 keer bij de wedstrijdselectie van Torino.



"Ik hoop hier in Sittard veel speelminuten te maken en uiteraard met mijn doelpunten belangrijk te zijn voor het team. Ik zal laten zien dat ik een harde werker ben", laat Damascan optekenen op de clubsite van Fortuna Sittard. Technisch manager Sjoerd Ars heeft hoge verwachtingen van twaalfvoudig international van Moldavië. "Vitalie is een jonge speler met enorm veel potentie. Een kopsterke spits die 90 minuten lang energie in een wedstrijd stopt. We hopen aankomend seizoen veel plezier van hem te beleven."



Damascan is alweer de zevende zomeraanwinst van Fortuna. Eerder strikte de Limburgse Eredivisionist Felix Passlack, Adnan Ugur, Rasmus Karjalainen, Patrik Raitanen, Àlex Carbonell Vallés en Grégoire Amiot al. Fortuna begint het nieuwe -seizoen op 4 augustus met een uitwedstrijd tegen .