Fortuna Sittard en Eijer uit elkaar: "Voorbeeld voor velen gezien zijn ziekte"

Fortuna Sittard gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Woensdagavond staat René Eijer voor het laatst langs de lijn, als Feyenoord op bezoek komt.

De club uit Limburg laat maandag op de clubwebsite weten dat er na dit seizoen afscheid wordt genomen van Eijer, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2020. Fortuna meldt dat beide partijen na een uitgebreide evaluatie in goed overleg tot het besluit overeen zijn gekomen.

Eijer is er dit seizoen in geslaagd om te behoeden voor degradatie. De promovendus behoorde deze voetbaljaargang tot de degradatiekandidaten, maar staat met 34 punten op een veilige vijftiende plaats. Met nog een wedstrijd voor de boeg kunnen de Limburgers niet meer zakken op de ranglijst. Op de clubsite licht Eijer zijn vertrek toe: "Voor volgend seizoen vinden er een aantal structurele veranderingen plaats, onder andere om de kwaliteit van de trainingen naar een nog hoger plan te tillen", zegt hij. "Dat houdt onder meer in dat er meer veldwerk nodig gaat zijn en dat moet ook van de hoofdtrainer komen. Die moet dus een soort dubbelrol gaan spelen."



Eijer geeft aan dat hij zich zonder problemen op het veld kan begeven. "Maar als er zaken voorgedaan moeten worden dan moet ik afhaken. Bijvoorbeeld als je als staf meer met linies wil trainen. Ik kan daaraan minder toevoegen, waardoor ik een stuk minder voldoening uit mijn job haal", vervolgt Eijer, die MS heeft. "Na een uitgebreide evaluatie van het seizoen hebben we daarom in goed overleg besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan. Met pijn in het hart, dat wel. Maar ik ben nog niet klaar, want ik hoop in de toekomst mijn kennis en ervaring elders in te kunnen zetten."



Algemeen directeur Ivo Pfennings laat weten veel respect te hebben voor Eijer. "Hij is een voorbeeld voor velen gezien zijn ziekte. René is altijd positief en denkt in mogelijkheden. Tijdens onze evaluatie van het afgelopen seizoen en vooruitblikkend op het komende seizoen kwamen we echter beiden tot de conclusie dat het beter is dat onze wegen na dit seizoen scheiden. René is het type Engelse manager. Het is gebleken dat wij toch een ander soort trainer zoeken die ook de rol van veldtrainer op zich kan nemen. Deze beslissing is uiteindelijk het beste voor beide partijen."