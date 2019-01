Fortuna Sittard-captain huilend van het veld; einde seizoen lijkt zeker

Fortuna Sittard heeft een fikse tegenvaller te verwerken gekregen op trainingskamp in Spanje. Aanvoerder Wessel Dammers raakte geblesseerd.

Voor de captain ging het mis in de oefenwedstrijd tegen Genk en volgens De Limburger is de kans aanzienlijk dat het seizoen van de verdediger er op zit. Het regionale dagblad meldt dat Dammers' voet in het veld bleef staan terwijl hij wegdraaide. Hij ging naar de grond en schreeuwde het minutenlang uit van de pijn. Huilend werd Dammers van het veld gedragen.

Over de exacte ernst van de blessure is nog niets bekend, maar zijn seizoen zit er 'zo goed als zeker' op. Mocht Dammers dit seizoen niet meer in actie kunnen komen voor Fortuna Sittard, dan is dat een grote tegenvaller voor de huidige nummer negen van de Eredivisie. De 23-jarige verdediger is een vaste waarde en speelde tot dusver alle competitiewedstrijden.



Behalve Dammers raakte ook Lisandro Semedo geblesseerd in het oefenduel met Genk. Hij viel uit met een vermoedelijke hamstringblessure. De ernst van zijn kwetsuur lijkt minder ernstig te zijn.