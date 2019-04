Fortuna Sittard accepteert zware schorsing van aanklager na elleboogstoot

José Rodríguez moet de komende vier duels van zijn club Fortuna Sittard aan zich voorbij laten gaan.

De centrumverdediger ontving woensdagavond in de competitiewedstrijd tegen (0-0) een directe rode kaart van scheidsrechter Jochem Kamphuis na een elleboogstoot in het gezicht van Shaquille Pinas. De Limburgse club heeft aangegeven niet in beroep te zullen gaan tegen de straf van de aanklager betaald voetbal van de KNVB.



Rodríguez werd in het Stadion al na 32 minuten spelen naar de kant gestuurd. Slachtoffer Pinas speelde al met een masker vanwege een neusbreuk en kreeg een flinke klap in zijn gezicht. "Hij gaf me ineens een klap. Ik heb niets vervelends gedaan of gezegd. Hij kwam tussen ons staan, ik wil de lijn dichtmaken en hij slaat opeens met zijn arm naar achter. Het was een hele domme actie", vertelde de stopper van ADO na afloop voor de camera van FOX Sports.



Dit seizoen wordt Rodríguez door Fortuna gehuurd van 1. en speelde hij 22 wedstrijden in de . Eerder dit seizoen kreeg hij in eigen stadion tegen ook een rode kaart. Destijds besloot arbiter Pol van Boekel hem met twee keer geel van het veld te sturen. Fortuna speelt in de strijd tegen degradatie nog zes duels. Rodríguez mist de wedstrijden tegen (uit), (thuis), (thuis) en (uit). Op zondag 28 april is hij tegen weer van de partij.