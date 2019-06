Fortuna pakt op dezelfde dag door en maakt tweede transfer wereldkundig

Fortuna Sittard heeft een overeenstemming bereikt met middenvelder Adnan Ugur, zo meldt de Eredivisionist vrijdag via de officiële kanalen.

De Belgisch jeugdinternational komt over van en tekent bij de Limburgers een contract voor drie jaar, met een optie voor twee extra seizoenen.

Sjoerd Ars, technisch manager van , is blij dat de zeventienjarige Ugur de overstap naar Sittard maakt, zo laat hij weten op de clubsite. "Adnan is een zeer talentvolle centrale middenvelder. Wij volgen hem al een tijdje en hij heeft indruk gemaakt tijdens wedstrijden voor diverse nationale jeugdelftallen en in de UEFA Youth League."



"Het contract dat we overeengekomen zijn toont dat we veel vertrouwen in hem hebben voor de nabije toekomst", aldus Ars. "Ik heb enorm veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging. Ik kijk er naar uit om de groep te leren kennen en de trainingen te starten", reageert Ugur. De jongeling zal voor het eerst actief zijn buiten België.



"Natuurlijk ken ik Fortuna Sittard en volg ik de Nederlandse competitie. Ik denk dat de manier van spelen in beide landen overeenkomt. Komend seizoen wil ik zo veel mogelijk minuten maken om mezelf te ontwikkelen." Ugur stapte in de zomer van 2016 over van KRC Genk naar Club Brugge. 'In België staat hij te boek als een van de grotere talenten in zijn lichting', zo stelt Fortuna.