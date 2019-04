Fortuna haalt uit na 'fake news': "Lukraak, onjuist, sensationeel"

Fortuna Sittard eist een rectificatie van 1Limburg na de berichtgeving over de vermeende penibele financiële situatie bij de club.

De nieuwswebsite, eigendom van de regionale omroep L1, berichtte dinsdag dat een aantal sponsoren is bijgesprongen om de club uit de te helpen. Fortuna herkent zich ';in geen enkel opzicht' in de berichtgeving, laat de club weten in een statement.

Algemeen directeur Ivo Pfennings las het bericht 'met grote verbazing'. "De club neemt het 1Limburg kwalijk dat het lukraak dergelijke onjuiste artikelen post", luidt de verklaring van Fortuna. De club had voorafgaand aan de publicatie contact met journalist Job Tiems, die aangaf de officiële reactie van Fortuna te willen afwachten. In de tussentijd zou Tiems intern zijn overruled Sander Kleikers en is er toch overgegaan tot publicatie. Een bestaande afspraak is daarmee geschonden, aldus Fortuna.



"We eisen in dit licht derhalve rectificatie van L1 voor deze onjuiste en sensationele berichtgeving. Zowel voor de club, onze sponsoren en zeker ook onze fans", maakt men duidelijk. Pfennings beweert dat 'geen enkele sponsor' is bijgesprongen. "Pertinente onzin! Het is wat mij betreft journalistiek gezien erg zwak. Zelfs van hoor en wederhoor is geen enkele sprake. Naar het motief van de 'bronnen rondom de club' kunnen we alleen maar gissen."



Een van de claims was dat Fortuna in januari had gerekend op een uitgaande transfer. Die kwam er niet, waardoor er volgens een anonieme geldschieter 'iets moet gebeuren'. Met die 'conclusie' kan Fortuna niets, zegt Pfennings. "Onze huidige sponsoren zijn dik tevreden. Sterker nog, er staan al zo'n veertig sponsoren klaar om in het volgende seizoen in te stappen. Ik vertrouw er dan ook op dat sponsoren én supporters dit fake news niet serieus nemen."